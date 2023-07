Fantacalcio 2023-2024: qual è il modulo migliore? Le opzioni e la strategia per vincere

La Serie A si avvicina sempre più. Vogliamo mettervi ansia nonostante manchino ancora 39 lunghissimi e interminabili giorni di caldo e attesa. Ma si sa, siccome tempus fugit, domani aprirete gli occhi e sarà già sabato 19 agosto. E quindi perché non ritornare a parlare del fantacalcio che verrà, del fanta 2023/24. La massima serie si prospetta un campionato avvincente anche il prossimo anno e dunque bisogna iniziare a progettare la propria squadra con cura e va studiato ogni singolo dettaglio per trionfare. Alla fine dell’annata sarà importantissimo poter dire: “I consigli letti a inizio stagione mi hanno portato al trionfo”.

Non c’è cosa più bella che riuscire a primeggiare nel fantasy game, sembrerà ossimorico, più realista e complesso che esista. Il fantacalcio è un gioco costruito con minuzia e nulla è lasciato al caso. La prima cosa che viene in mente, ovviamente, è l’asta che poi porterà alla composizione della propria rosa. Anzi, probabilmente, il primo pensiero che balena nelle menti di qualsiasi fantallenatore, dal pivellino al veterano, è il seguente: “Quale attaccante dovrò scegliere per vincere?”.

FANTACALCIO 2023-2024: MODULO MIGLIORE PER VINCERE

Ma bisogna procedere con calma e raziocino e partire dalle basi: partire dal modulo perfetto per vincere. È indubbio pensare immediatamente ai giocatori più adatti alla propria rosa, ma vanno scelti quelli giusti per lo schieramento migliore possibile. Ricordiamo che il fantacalcio, lo ripetiamo, è un gioco: ma è fatto di bonus, malus, e modificatori di difesa. Ecco, proprio prendendo in considerazione quest’ultima affermazione, non si può non pensare a un 4-3-3. Con il modificatore, composto da un portiere in grado di prendere buoni voti quasi tutte le domeniche (bonus e malus esclusi) e difensori prolifici anche sotto porta (oltre che in termini di voti), è di fondamentale importanza puntare a uno schieramento simile.

E poi la possibilità di scegliere 3 centrocampisti e, meglio ancora, 3 attaccanti, potrebbe risultare decisivo. Non va disdegnata, però, nemmeno l’idea del 3-4-3. Nei fanta classic, dunque non mantra, questi due appena citati sono i moduli più utilizzati e non sarà un caso. Il 3-4-3, che non attiva il modificatore di difesa (sempre che quest’ultimo sia presente nelle vostre leghe), resta in ogni caso un buonissimo schieramento: i quattro centrocampisti sommati al tridente, magari velenoso, garantiscono buoni risultati. Adesso bisogna solamente attendere l’inizio delle aste: poi sarà fantacalcio 2023/24.

Foto: LaPresse