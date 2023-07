Fantacalcio 2023-2024, puntare su tanti giocatori della stessa squadra è una strategia vincente? Tra i blocchi e gli “individualisti”

Molti fantallenatori stanno iniziando a sfregarsi le mani e oramai manca veramente pochissimo tempo. Il countdown che ci separa dall’inizio della Serie A procede spedito e ci avviciniamo inesorabilmente al numero zero che significa, in questo caso, partenza. Tra il 19 e il 21 agosto si comincerà con la massima serie e non solo: in quel week-end infatti, ci sarà il fischio d’avvio e si partirà parallelamente anche con il Fantacalcio che verrà, il Fantacalcio 2023/2024.

Il fantasy game più amato dagli italiani si avvicina prepotentemente e a crescere è sicuramente l’ansia che si divide in voglia e allo stesso tempo paura d’iniziare. In ogni caso una cosa è certa: non si può arrivare all’asta dove si andranno a formare le squadre per tutto l’anno, totalmente impreparati o con consigli sul proprio taccuino poco affidabili. Ci vuole un lavoro attento, minuzioso e dettagliato: limare le sottigliezze, arricchire e curare i dettagli anche in maniera maniacale se necessario, fa la differenza.

FANTACALCIO 2023/2024: I CONSIGLI

Ruolo per ruolo vanno estrapolate informazioni e vanno scelti i giocatori più adatti per fare bene. Durante l’asta ci devono essere piani A e anche B, perché il dibattimento è e sarà sempre imprevedibile. E tra le tante domande che affliggono i fantallenatori in ottica nuova stagione, possono sorgere spontanee anche le seguenti: “Posso puntare su tanti giocatori della stessa squadra? Posso quindi puntare su un blocco squadra? O è più conveniente variare formazioni?”. Cerchiamo di dare una risposta esaustiva. Vero è che confermare un blocco intero di una singola squadra, a volte, può fare la differenza.

A maggior ragione se si tratta di giocatori che fanno parte di una big, abituata a vincere: quasi ogni giornata almeno un bonus è assicurato, anche se i blocchi vengono maggiormente costituiti per la difesa e il centrocampo. Ma, ovviamente, questa scelta ha i suoi contro. Il Fantacalcio è un gioco fatto anche di strategia e di slot, e prendere giocatori della stessa formazione potrebbe risultare deleterio a lungo andare: l’alternanza è fondamentale. In giornate no per tutta la squadra, o in gare complicatissime, sarebbe meglio avere un sostituto, un uomo che appartiene a un’altra squadra. Dunque formare un blocco ha i suoi pro ma anche e soprattutto i suoi contro: sono meccanismi che vanno studiati dettagliatamente.

Foto: LaPresse