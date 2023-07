Fantacalcio 2023-2024: chi sono i giocatori che valgono meno all’asta? Dove si nascondono gli affari

La Serie A 2023/2024 è alle porte. La massima serie italiana, tra meno di un messe, è pronta a tornare in campo con le sue sfide avvincenti. Tra il 19 e il 21 agosto si inizierà ufficialmente ma, le venti formazioni, già da metà luglio hanno iniziato il lavoro di preparazione. Va ricordato però, che parallelamente al campionato, ritornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani: stiamo ovviamente parlando del Fantacalcio.

Il tempo delle aste si avvicina prepotentemente e vanno quindi presi appunti sul taccuino: dai giocatori ruolo per ruolo, passando per i moduli da utilizzare. Tutto va studiato attentamente e con cura; anche nella giornata odierna proveremo a darvi consigli guardando il listone proposto da La Gazzetta dello Sport, in chiave low cost.

FANTACALCIO 2023/2024: NOMI LOW COST E DOVE CERCARLI

Il primo nome che viene in mente è quello di Adopo. Arrivato all’Atalanta in questa sessione di mercato, lo scorso anno ha trovato poco spazio nel Torino ma appare sempre molto interessante anche e soprattutto per il futuro. Chissà che quest’anno con la Dea non trovi più spazio. Il secondo nome, quotato a 1, è quello di Degli Innocenti. Giovane dal futuro potenzialmente roseo, nell’anno che verrà potrebbe essere impiegato più volte da Zanetti in un Empoli rivoluzionato: ha fatto benissimo nel Mondiale Under 20.

Si prosegue con un altro centrocampista, con quota sempre di 1 credito: Iling Junior. Il calciatore in forza alla Juventus si è già visto, seppur a sprazzi, nello scacchiere di Allegri e man mano giocherà magari sempre più diventando uno dei pilastri della nuova Vecchia Signora. In attacco poi, non va trascurato Carboni del Monza, Valentin. Insomma per completare una rosa in una lega ricca di fantallenatori, tra i 10 e i 12, sono questi i nomi per chiudere l’enorme cerchio di giocatori da prelevare durante il mercato. Gli affari low cost, spesso, riserbano soprese.

