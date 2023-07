F1, Vanzini: “La Ferrari dovrebbe cambiare telaio, poi magari alla Red Bull ci arriva”

La tre giorni del Red Bull Ring di Spielberg si è conclusa con un bilancio indubbiamente positivo per la Ferrari, che ha operato il sorpasso nei confronti di Mercedes e Aston Martin a livello prestazionale dimostrandosi la seconda forza in campo sul tracciato stiriano. Charles Leclerc è stato il primo degli “umani” al traguardo, ottenendo il miglior risultato del 2023 per la Scuderia di Maranello grazie ad una buona piazza d’onore alle spalle dell’imprendibile binomio Verstappen-RB19.

“A Barcellona era una sliding door per la Ferrari, per capire se questa macchina fosse in qualche modo salvabile oppure se ci fosse bisogno di cambiare completamente progetto. Qualcosa è salvabile. È chiaro che dovresti rifare il telaio per andare nella direzione che hai preso adesso, quindi bisognerà avere pazienza, calma e tempo. La Ferrari comunque è cresciuta molto e sta cercando di risolvere i suoi problemi“, spiega il giornalista di Sky Sport F1 Carlo Vanzini.

“La Red Bull e la classifica del Mondiale sono cose che da tempo non bisogna guardare. Poi magari ci arrivi alla Red Bull quest’anno, ma la cosa più importante è dare una direzione a questa macchina e la Ferrari ha fatto un gran lavoro, che non è stato ottimizzato in Canada per via della qualifica. Un lavoro che è stato ottimizzato invece in Austria, sottolineando anche il gran bel weekend di Carlos Sainz“, aggiunge la voce della Formula Uno in Italia.

Il prossimo banco di prova per la casa emiliana è previsto tra pochi giorni, da venerdì 7 a domenica 9 luglio, per il weekend di gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 a Silverstone. Il tracciato britannico metterà in luce con ogni probabilità un quadro molto indicativo sugli effettivi valori in campo tra le varie monoposto.

Foto: Lapresse