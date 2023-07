F1 su TV8, programma GP Belgio 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

Ultima gara prima delle ferie estive per la Formula 1 e radicale cambio di ruolo per il Gran Premio del Belgio, programmato per il weekend del 28-30 luglio. L’autodromo di Spa-Francorchamps era solito ospitare, dopo la pausa, la ripresa delle operazioni. Viceversa, il calendario del corrente 2023 lo ha tramutato nella tappa antecedente all’ozio agostano.

L’appuntamento belga sarà oltremodo intenso, poiché comprende al suo interno una sprint. Assisteremo, pertanto, a una sola sessione di prove libere. Già venerdì pomeriggio si disputeranno le qualifiche, tramite le quali sarà stabilito lo schieramento di partenza del Gran Premio di domenica. Il sabato avrà, invece, una vita propria. Ci sarà lo shoot-out nel cuore della giornata, grazie al quale si compilerà la griglia della mini-gara pomeridiana.

Va, infine, rimarcato come le vicissitudini organizzative di altri Paesi (Germania e Francia), abbiano tramutato il Gran Premio del Belgio in una delle quattro “Classiche” della Formula1. Quella di domenica sarà, difatti, la 68ma edizione dell’evento. Solo Gran Bretagna, Italia e Montecarlo hanno mandato in scena un numero superiore di gare. Per non perdersi neppure un attimo del fine settimana di Spa-Francorchamps basterà seguirlo in TV. Come?

F1 – PROGRAMMA GP BELGIO 2023

VENERDÌ 28 LUGLIO

Ore 13.30-14.30, Prove libere

Ore 17.00-18.00, Qualifiche

SABATO 29 LUGLIO

Ore 12.00-12.45 Sprint Shootout

Ore 16.30, SPRINT

DOMENICA 30 LUGLIO

Ore 15.00, GRAN PREMIO

F1 – GP BELGIO 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Belgio sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte prove libere, qualifiche, sprint e GP. Sky Sport F1 (207) proporrà svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, ci sarà modo di seguire l’evento anche in alta definizione su Sky Sport 4K (213), salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultimo minuto. Al netto di differenti scelte editoriali, il canale sportivo generalista Sky Sport Summer (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione del canale 207.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche, la sprint e il GP. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento belga, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – La corsa di Spa-Francorchamps potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche, sprint e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio del Belgio, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

VENERDI’ 28 LUGLIO

Ore 22.00 – Qualifiche, Differita

SABATO 29 LUGLIO

Ore 15.00 – Qualifiche, Replica

Ore 18.15 – Shootout, Differita

Ore 20.15 – Sprint, Differita

DOMENICA 30 LUGLIO

Ore 18.00 – Gran Premio, Differita

Foto: LiveMedia/Dppi/DPPI