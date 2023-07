F1 su TV8, GP Gran Bretagna 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Quest’oggi assisteremo alle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. La struttura della sessione sarà quella canonica, divisa in tre fasi. Si parte tutti assieme appassionatamente nel Q1, al cui termine verrà effettuato il “taglio” dei cinque piloti più lenti. La procedura di sfoltimento sarà reiterata nel Q2, alla conclusione del quale saranno noti i nomi dei dieci uomini che si andranno a giocare la pole position nel Q3.

A proposito di pole position, da queste parti Lewis Hamilton ne ha realizzate ben 7 (2007, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020). Un ulteriore sigillo gli consentirebbe di aggiungere Silverstone alla lista dei tracciati su cui è salito sull’ottovolante. Il veterano britannico è, difatti, uno dei tre piloti a essere scattato davanti a tutti in otto differenti edizioni del medesimo GP (Australia e Ungheria). Il nome dell’inglese si affianca a quelli di Ayrton Senna (San Marino) e Michael Schumacher (Giappone).

Capitolo Ferrari. Proprio nel 2022 la Scuderia di Maranello ha interrotto un lungo digiuno in terra d’Albione. Carlos Sainz ha riportato una Rossa nella casella di partenza privilegiata del GP di Gran Bretagna dieci anni dopo Fernando Alonso (2012). L’ultima volta in cui il Cavallino Rampante ha ottenuto due pole position consecutive? Si deve tornare indietro di una vita, al biennio 2000-2001, con Rubens Barrichello prima e Michael Schumacher poi. Cosa succederà in questo 2023? Per scoprirlo basterà seguire le qualifiche in TV. Come?

F1 – GP GRAN BRETAGNA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) e quello sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta integrale delle qualifiche. Il terzo turno di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna sarà proposto solo sul canale 207. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213), salvo differenti scelte editoriali ed esigenze di palinsesto.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita le qualifiche . Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta dell’appuntamento britannico. Non sarà altresì proposta in alcun modo la terza sessione di prove libere.

STREAMING – L’evento di Silverstone potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita delle qualifiche.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Gran Bretagna.

PROGRAMMA TV8 GP GRAN BRETAGNA F1 OGGI

SABATO 8 LUGLIO

19.45-21.00, Differita Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP GRAN BRETAGNA 2023

SABATO 8 LUGLIO

12.30-13.30, FP3 su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

16.00-17.00, QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP GRAN BRETAGNA 2023

Le qualifiche saranno ritrasmesse più volte in replica su Sky Sport F1 (207) tra sabato e domenica.

Gli orari programmati sono: 19.00; 21.00; 22.45 di sabato; 2.15; 4.15; 6.00 di domenica.

Foto: La Presse