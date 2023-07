F1, Oscar Piastri: “Sono molto felice, essere al comando una sensazione indimenticabile”

Il primo podio non si scorda mai. Prosegue il momento d’oro della McLaren, scuderia che ha centrato un fantastico secondo posto con Oscar Piastri nella Sprint Race del GP del Belgio, dodicesimo round del Mondiale 2023 di F1. Il pilota australiano nella gara corta, grazie ad una bella strategia, ha dovuto cedere soltanto all’imprendibile Max Verstappen, dimostrando un ottimo passo ed una grande condizione di forma.

L’oceanico, approdato al parco chiuso, non ha trattenuto la gioia, dicendosi emozionato di aver condotto la prova per alcuni giri: “Sono molto felice, abbiamo fatto del nostro meglio, siamo rientrati ai box e poi è arrivata la safety car. Sono stato in testa per un po’ ma Max era davvero troppo veloce, le ho provate tutte”.

Piastri ha inoltre aggiunto: “Il secondo posto è una grande soddisfazione, il nostro passo era molto veloce, tolto Verstappen eravamo più veloci degli altri. Arriviamo ad un livello speciale. Manca qualcosa per essere al top ma è bellissimo quanto fatto finora. Essere in testa per alcuni giri è stato qualcosa di indimenticabile“.

In conclusione il nativo di Melbourne ha ironizzato sul suo risultato, non sapendo di essere sicuro di calcolare questo suo primo podio: “Penso di essere ripartito bene ma Max era già addosso a me, ho capito subito di non poterlo tenere dietro. Abbiamo ancora del lavoro da fare ma sono contento. Non so se questo è un vero podio, diciamo che sono in una top 3 in una specie di gara“.

Foto: Lapresse