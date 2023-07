F1 oggi, GP Ungheria 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 23 luglio, andrà in scena il GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato tecnico e complicato dell’Hungaroring, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare.

Le qualifiche di ieri sono state all’insegna delle sorprese, viste le prestazioni di Lewis Hamilton, tornato in pole dopo 33 gare, della McLaren, in terza e quarta posizione con Lando Norris e Oscar Piastri, e soprattutto dell’Alfa Romeo con il cinese Zhou Guanyu in quinta posizione, davanti alla prima delle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

Un time-attack deludente quello della scuderia di Maranello, con Leclerc che ha avuto problemi di bilanciamento con la monoposto. Ancor peggio è andata a Carlos Sainz, che non è stato in grado di entrare nella Q3, trovando non poche difficoltà con la resa delle gomme medie. In questo fine-settimana, infatti, è stato introdotto un nuovo format nelle qualifiche che ha previsto l’impiego obbligato delle gomme dure nella Q1, delle medie nella Q2 e delle soft nella Q3. L’iberico ha pagato dazio e sarà solo 11°.

Il GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la diretta della gara a partire dalle 14.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa magiara.

CALENDARIO GP UNGHERIA F1 2023 OGGI

Domenica 23 luglio

Ore 15.00, F1, Gara (70 giri) – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP UNGHERIA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la diretta della gara dalle 14.55.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la diretta della gara dalle 14.55.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 23 luglio

Ore 14.55-17.05, F1, Gara (70 giri) – Diretta in in chiaro

Foto: LaPresse