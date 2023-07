F1, scatta il fine settimana del GP d’Ungheria, ci attende l’ennesimo monologo di Max Verstappen?

Dopo una settimana di pausa torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, prende il via il weekend del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento della stagione. La pista di Budapest nelle ultime edizioni ci ha spesso regalato gare emozionanti nelle quali è successo di tutto. Sarà così anche in questa edizione?

Per il momento concentriamoci sul venerdì in terra magiara. Si inizierà con la prima sessione di prove libere delle ore 13.30, quindi si passerà alla seconda delle ore 17.00. Due ore di lavoro che ci faranno capire quali saranno i valori in pista (specialmente alle spalle della Red Bull) ma che, come spiegano le previsioni del tempo, potrebbero essere rovinate dalla pioggia.

La giornata odierna, infatti, vedrà la possibilità di aprire gli ombrelli sia per quanto riguarda la FP1, sia per la FP2, mentre domani e domenica il sole e il caldo dovrebbero farla da padrone. Anche per questo motivo, quindi, sarà fondamentale accumulare chilometri nelle due sessioni odierne, per una simulazione di passo gara che potrebbe risultare fondamentale. Su una pista nella quale i punti di sorpasso sono sostanzialmente due, anche il time attack sarà di capitale importanza.

Per il resto “niente di nuovo sotto il sole”. Max Verstappen (che un anno fa vinse partendo dalla decima posizione) è il chiaro e ovvio favorito e andrà a caccia della settimana vittoria consecutiva, con una RB19 che si presenta con nuove pance sempre più estreme a livello di aperture. Alle sue spalle Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren battaglieranno per un posto al sole con la consapevolezza che, in una gara lineare, non avranno alcuna chance contro il due volte campione del mondo. Curiosità, infine, per il rientro nel Circus di Daniel Ricciardo, che torna in azione in AlphaTauri.

