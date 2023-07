Atletica oggi, Diamond League Monaco 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 21 luglio va in scena la nona tappa della Diamond League 2023, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La kermesse sbarca a Monaco, dove si disputa il tradizionale Meeting Herculis, una grande classica dell’estate sportiva che anima il Principato. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Louis II, dove anche l’Italia vuole essere protagonista con tante punte di diamante: Larissa Iapichino nel salto in lungo, Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli, Yeman Crippa sui 5000 metri, Elena Carraro sui 100 ostacoli.

La toscana punta alla terza vittoria consecutiva nel circuito dopo i sigilli di Firenze e Stoccolma, il campano deve riprendersi dall’invasione di alcuni manifestanti in cui è rimasto coinvolto in Svezia, il trentino tornerà in scena dopo l’uscita agli Europei a squadre, la lombarda sarà al suo debutto assoluto nel circus. Da seguire con grande attenzione anche tante altre stelle a partire da Armand Duplantis nel salto con l’asta, senza dimenticarsi del duello tra Akani Simbine e Ferdinand Omanyala sui 100 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa di Diamond League oggi a Monaco. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena a partire dalle 20.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 20.00; diretta live testuale e integrale dalle ore 18.40 su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE MONACO OGGI

Venerdì 21 luglio

18.40 Salto in lungo femminile (con Larissa Iapichino)

19.10 Salto con l’asta maschile

19.15 Tiro del giavellotto maschile

19.58 Salto in alto femminile

20.04 400 ostacoli maschile (con Alessandro Sibilio)

20.15 400 metri femminile

20.25 800 metri maschile

20.35 Miglio femminile

20.40 Salto triplo maschile

20.50 100 ostacoli femminile (con Elena Carraro)

21.00 5000 metri maschile (con Yeman Crippa)

21.20 200 metri femminile

21.30 3000 siepi maschile

21.52 100 metri maschile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE MONACO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 dalle ore 20.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 20.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport, in versione integrale dalle ore 18.40.

DIAMOND LEAGUE MONACO: ITALIANI IN GARA OGGI

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Alessandro Sibilio (400 ostacoli)

Yeman Crippa (5000 metri)

Elena Carraro (100 ostacoli)

Foto: Grana/FIDAL