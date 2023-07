F1, Leclerc può insidiare Verstappen per la pole a Budapest? Occhio alla McLaren

Entra nel vivo l’undicesimo weekend del Mondiale di Formula 1 2023. E’ giunta l’ora del classico appuntamento con il GP d’Ungheria a Budapest, sullo storico circuito dell’Hungaroring che ospita il circuito maggiore automobilistico per la 37a volta consecutiva. La situazione per la pole position è più imprevedibile del previsto, con il venerdì di prove libere che non ha chiarito il quadro.

Saranno qualifiche a loro modo storiche per un esperimento che la FIA ha voluto lanciare per quanto riguarda la gestione delle gomme: questo fine settimana, il numero di set di coperture a disposizione di ognuno è ridotto a 11, con le mescole distribuite in maniera totalmente diversa, ovvero 4 soft, 4 medium e 3 hard.

Nelle qualifiche i piloti saranno obbligati a usare compound hard nel Q1, passando poi alle medium nel Q2 per chiudere con le soft solo nel Q3. Una sperimentazione che doveva debuttare a Imola, ma la prima assoluta sarà proprio a Budapest e questo format verrà poi riproposto a settembre a Monza.

Il favorito alla pole rimane Max Verstappen, malgrado il campione del mondo e leader del Mondiale non abbia convinto appieno nel giro secco durante le FP2, non riuscendo ad entrare in top 10. Decisamente più in crisi il suo compagno di scuderia Sergio Perez, che è andato a muro all’inizio delle FP1. L’olandese è andato in pole su questo circuito una sola volta in carriera, nel 2019. L’unica vittoria è invece arrivata nella scorsa stagione.

Ferrari che ha dato ottime risposte sia sul giro che sul passo gara nel venerdì di prove libere con Charles Leclerc. Più in difficoltà e meno a suo agio con la vettura è apparso Carlos Sainz. Da monitorare ancora la McLaren che sta confermando i progressi palesati in quel di Silverstone e potrebbe lottare ancora per le posizioni nobili in questo fine settimana. Da scrutare la Mercedes, che lo scorso anno ha piazzato George Russell in pole.

Foto: LivePhotoSport