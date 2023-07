F1 oggi, GP Gran Bretagna 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 9 luglio, andrà in scena il GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato tecnico e complicato di Silverstone, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare.

La Ferrari andrà a caccia del podio, ma non sarà un obiettivo facile da centrare. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz partiranno dalla quarta e quinta casella, preceduto nel time-attack, oltre che dal solito Max Verstappen (Red Bull), anche dalle due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri.

Il favorito per la vittoria sarà l’olandese, in grado di andare a segno nel corso delle qualifiche e dotato di un passo gara inarrivabile rispetto alla concorrenza, in tutte le condizioni. E’ molto probabile che assisteremo a un vero e proprio assolo di Verstappen. Alla Rossa spetterà il compito di recitare il ruolo di seconda forza in pista, ma non sarà semplice.

Il GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara a partire dalle 18.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa britannica.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2023 OGGI

Domenica 9 luglio (orari italiani)

Ore 16.00, F1, Gara (52 giri) – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara dalle 18.55.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la differita della gara dalle 18.55.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 9 luglio

Ore 18.55-21.00, F1, Gara (52 giri) – Differita in chiaro

