F1 su TV8, GP Gran Bretagna 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

È il giorno del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Oggi, a differenza di altre domeniche di inizio luglio del passato, sarà l’evento sportivo più importante a tenersi in terra inglese. Difatti, capita che la gara coincida con la finale di Wimbledon. Nel qual caso, la partita più importante dell’anno prende giocoforza il sopravvento sulla corsa motoristica. Però, in questo 2023, il torneo tennistico raggiungerà il proprio culmine settimana prossima. Dunque Silverstone può prendersi tutte le luci della ribalta.

Vale la pena di ricordare che vincere questo GP vale doppio. Non in termini di punteggio, bensì di prestigio. Chi si impone riceve nelle proprie mani il famoso Royal Automobile Club Trophy, una splendida coppa in stile vittoriano che viene solo prestata a chi passa per primo sotto la bandiera a scacchi. Il vincitore la alza sul podio, viene immortalato nelle fotografie di rito da tramandare ai posteri, dopodiché riconsegna il trofeo al RAC, dove resta in mostra (e in attesa del successivo trionfatore).

In linea teorica, oggi Lewis Hamilton potrebbe scrivere la storia della Formula 1. L’inglese ha già vinto 8 volte il Gran Premio di Gran Bretagna (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021) e nessun pilota si è mai imposto in 9 differenti edizioni del medesimo appuntamento. Il trentottenne londinese, che peraltro non manca all’appello sul podio dal 2013, riuscirà nell’impresa? Per scoprirlo si potrà seguire il GP in TV. Come?

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1 SU TV8

DOMENICA 9 LUGLIO

Ore 19.00, il GP di Gran Bretagna sarà trasmesso gratis in chiaro in DIFFERITA

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1 OGGI (9 LUGLIO)

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio di Gran Bretagna. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Summer (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, il GP britannico. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta.

STREAMING – L’evento di Silverstone potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà inoltre possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Gran Bretagna.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP GRAN BRETAGNA 2023

DOMENICA 9 LUGLIO

La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 19.00 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 – GP GRAN BRETAGNA 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari di domenica 9 saranno: 22.00 e 00.30

Dopodiché, l’appuntamento sarà proposto a ripetizione per giorni dalla notte di lunedì 10 in poi.

Foto: La Presse