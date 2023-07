Tour de France 2023, tappa di oggi Mont-de-Marsan – Bordeaux: orari, percorso, favoriti. Philipsen atteso in volata

La calma, prima dell’ulteriore tempesta nel week-end. Si placano leggermente gli animi al Tour de France 2023: in attesa di sabato e domenica spazio ad una volata oggi nella Mont-de-Marsan – Bordeaux, settima tappa della Grande Boucle. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Tanta, tanta pianura in questi 169,9 chilometri che attendono i corridori. Nella prima metà di gara le difficoltà sia a livello altimetrico che planimetrico sono zero: occhio solo al traguardo volante di Grignols. L’unico GPM di giornata, di quarta categoria, è posizionato a 68 chilometri dal traguardo: Côte de Béguey (1,2 km al 4,4% di pendenza media). Da lì in poi si organizzeranno le squadre dei velocisti ed occhio al finale: tra vento e strade strette potrebbero esserci insidie nascoste.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’uomo da battere è assolutamente Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) che vuole allungare in chiave Maglia Verde. A lanciargli la sfida sono ancora una volta coloro che si sono avvicinati di più: Caleb Ewan (Lotto Dstny) e Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep) sembra in netta difficoltà dopo la caduta, da seguire Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) e Dylan Groenewegen (Jayco AlUla).

ORARI

La settima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 13.00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Venerdì 7 luglio

Mont-de-Marsan-Bordeaux (169.9 km)

Orario di partenza: 13.15

Orario d’arrivo: 17.07 circa

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.00