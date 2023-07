Sinner-Halys, Wimbledon 2023: quando si gioca, orario preciso, programma, tv, streaming

Domani, venerdì 7 luglio, Jannik Sinner affronterà il terzo turno del torneo di Wimbledon e sulla sua strada ci sarà il francese Quentin Halys (n.79 del ranking). Una partita, sulla carta, alla portata dell’altoatesino, ma ricca di insidie.

Il transalpino è il classico giocatore che ha le qualità per rendere al 100% sull’erba e, non avendo nulla da perdere, può rivelarsi particolarmente temibile. La netta affermazione contro l’australiano Aleksandar Vukic nel secondo turno parla chiaro.

Sinner sarà chiamato a una prestazione convincente, dovendosi adattare nel più breve tempo possibile alle caratteristiche del proprio avversario. Nel match del secondo round contro l’argentino Diego Schwartzman, la partenza è stata lenta, ma dalla fine del primo set l’azzurro ha cambiato marcia. Sarà importante iniziare con il piglio giusto anche per far capire ad Halys chi è il più forte.

La partita tra Jannik Sinner e Quentin Halys, valida per il terzo turno del torneo di Wimbledon, sarà la seconda sul campo 3, il cui programma inizierà alle 12:00 italiane, e sarà trasmessa dai canili Sky Sport (uno oppure due canali tra Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256) in streaming su SkyGo e su NOW.

SINNER-HALYS WIMBLEDON 2023

Venerdì 7 luglio

NO.3 COURT – 12.00 italiane

Roberto Carballes Baena (ESP) v Holger Rune (DEN) [6]

Jannik Sinner (ITA) [8] v Quentin Halys (FRA)

Jessica Pegula (USA) [4] v Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Elina Svitolina (UKR) v Sofia Kenin (USA)

Foto: LaPresse