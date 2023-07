F1, GP Gran Bretagna 2023: Verstappen favorito per la pole position a Silverstone, ma la variabile meteo…

Il fine settimana di Silverstone entra definitivamente nel vivo quest’oggi con la terza sessione di prove libere e soprattutto con le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Red Bull è sempre la macchina da battere e Max Verstappen non può che essere il favorito d’obbligo per la sua settima pole position dell’anno, a prescindere dalle condizioni meteo.

Le previsioni odierne indicano infatti un rischio pioggia abbastanza alto (soprattutto in mattinata), ma il fenomeno olandese è un fantastico interprete della guida sul bagnato e può contare su un ottimo feeling al volante della RB19 anche su asfalto viscido (come a Montreal e a Spielberg). Chiaramente l’acqua rischia di modificare notevolmente i valori in campo della griglia, presentando inoltre delle incognite legate al fiuto dei muretti box e ad un pizzico di fortuna con il timing.

In caso di qualifiche asciutte invece la prima alternativa a Red Bull sarebbe Ferrari, almeno per quanto visto nelle prove libere del venerdì. Ieri la SF-23 ha dimostrato una notevole competitività sul giro secco, dando la sensazione addirittura di poter insidiare da vicino Verstappen e di poter competere con l’altra RB19 di Sergio Perez quasi ad armi pari.

La Scuderia di Maranello apre sulla carta un gruppone inseguitore piuttosto ravvicinato, che si darà battaglia prima per superare il taglio in Q2 e poi per ottenere la miglior posizione di partenza possibile nelle prime file della griglia. Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno guardarsi le spalle dalle varie Aston Martin, Alpine, McLaren, Williams, Haas e Mercedes (in affanno ieri nel time-attack).

Foto: Lapresse