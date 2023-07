F1, Lewis Hamilton: “Il team ha fatto un ottimo lavoro, siamo contenti del terzo posto”

Qualifiche abbastanza positive per Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes chiude con il quarto miglior tempo, ma, vista la penalità di 5 posizioni inflitta all’olandese della Red Bull Max Verstappen per via della sostituzione del cambio (la quinta unità dell’anno, oltre il limite consentito da regolamento), si aggiudica la terza piazza in griglia per la gara di domenica.

“È stato tutto sicuramente molto frenetico, perché la pista si stava asciugando in continuazione – ha dichiarato Hamilton dopo le qualifiche -. Ogni giro era più veloce dell’altro, e il team ha fatto un ottimo lavoro. In termini di set up è stato difficile passare dal bagnato all’asciutto, e speriamo di averlo fatto bene. Sentivo molto bene la macchina, anche se nel secondo settore abbiamo perso parecchio tempo. Alla fine, eravamo un bel po’ lontani da Max e il suo giro è stato davvero impressionante”.

Il sette volte campione del mondo ha poi aggiunto: “Siamo comunque soddisfatti del nostro punto di partenza. Domenica avrò Max dietro di me, ma l’obiettivo è sicuramente quello di lottare per il podio e di inseguire i primi”.

