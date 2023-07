F1, Lando Norris: “Ho davvero sfiorato la pole! Stiamo crescendo e domani voglio concretizzare in gara”

Lando Norris si mangia le mani, ma sempre con il suo sorriso radioso. Il pilota della McLaren, infatti, chiude al secondo posto le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, mettendo in scena tre manche davvero di altissimo livello.

Sul tracciato di Silverstone la pole position, tanto per cambiare (la quinta consecutiva) è andata a Max Verstappen che ha beffato per poco più di 2 decimi il giovane talento di casa che stava già sognando di avere conquistato la partenza al palo. Il sogno, purtroppo, non è durato che pochi secondi per il classe 1999.

Nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, Lando Norris ha messo in mostra il suo consueto show: “Oggi ci sono andato davvero vicino! Ho fatto segnare il miglior tempo nella Q1 e nella Q2, mi è mancato solo quella della Q3. Due decimi. Appena due decimi dalla pole position. Pazzesco. Avevo sentito subito come il mio ultimo giro fosse buono e sono davvero contento. Nel giro di rientro sentivo Zak (Brown ndr) che era molto felice. Un risultato grandioso per me e per il team, assieme al terzo posto di Oscar Piastri”.

L’inglese prosegue nel suo racconto: “È sempre Max Verstappen che rovina tutto – scherza – A parte le battute, sono davvero soddisfatto di quanto fatto e voglio ringraziare tutto il pubblico che, come sempre, è speciale. Non vedo l’ora che arrivi la gara di domani. Siamo reduci da un buon momento dopo un inizio di stagione complicato. Già in Austria abbiamo mosso passi in avanti importanti, ora vogliamo concretizzare domani in gara”.

Foto: LaPresse