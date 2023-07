F1, lampo arancione a Silverstone! Ferrari battuta dalla McLaren, il Team di Woking torna al vertice

La rivelazione del sabato di Silverstone è senza dubbio alcuno la McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri si sono attestati rispettivamente in seconda e terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, “bagnando il naso” alla Ferrari e pagando dazio esclusivamente all’inarrivabile Max Verstappen. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Nessuno, neppure i diretti interessati.

Subito dopo la fine delle qualifiche, nel box della McLaren sembrava fosse appena stato vinto il Mondiale. Meccanici entusiasti e increduli, Zak Brown esaltato nel “dare il cinque” a chiunque incontrasse, in una scena esilarante che tanto ha ricordato quella di Topper Harley, interpretato da Charlie Sheen, nel film di culto “Hot Shots!”, parodia di Top Gun. Un’immagine bella, calorosa e genuina. Ben diversa dalle esultanze ingessate di tanti altri.

Norris, poi, aveva un sorriso a 32 denti appena sceso dalla vettura. Piastri appariva invece spaesato, quasi non si capacitasse di aver stampato la terza prestazione cronometrica. Insomma, l’aria di casa ha fatto bene a chi, nonostante una crisi ormai cronica, resta la seconda squadra più vincente di ogni tempo. Sarà anche la seconda forza in gara domani? E potrà essere un fattore nelle prossime gare?

Diciamo che una rondine non fa primavera, ma di sicuro già settimana scorsa qualche segnale si è visto. Il quarto posto di Norris in Austria non è stato un caso, evidentemente. A Silverstone McLaren ha portato ulteriori novità aerodinamiche, ovvero un nuovo muso e un nuovo alettone anteriore, nonché altri aggiornamenti meno appariscenti al posteriore.

Chi di dovere merita un plauso, perché la crescita della MCL60 è stata esponenziale. Fulmine a ciel sereno che preannuncia uno stabile ritorno in auge? La risposta l’avremo nelle prossime settimane. Intanto bisognerà verificare cosa accadrà domani. Di certo Farebbe piacere ritrovare una nobile decaduta là, dove le compete. Al vertice delle classifiche.

Foto: La Presse