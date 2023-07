F1 in tv oggi, GP Belgio 2023: dove vedere prove libere e qualifiche, orari, programma

Si inizia a fare subito sul serio già dal primo giorno sul tracciato di Spa-Francorchamps, circuito che ospita questa settimana il GP del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Oggi, venerdì 28 luglio, assisteremo infatti a una sessione unica di prove libere, per poi passare alle qualifiche valevoli per la gara lunga di domenica.

Questo infatti sarà il terzo fine settimana della stagione con la formula della Sprint Race, fattore che come ormai sappiamo stravolge completamente il programma canonico, visto che il sabato è interamente dedicato alla prova corta e alla sua relativa qualifica.

Cosa aspettarsi da questa giornata? Di base sono diversi gli elementi sul piatto: dalla supremazia di Verstappen alla tenuta di Sergio Perez, dalla condizione della McLaren (scuderia in enorme crescita) a quelle di una Ferrari che sembra non trovare pace, senza dimenticare le altalenanti Mercedes e Aston Martin.

Le prove libere e le qualifiche del GP del Belgio saranno trasmesse in diretta da Sky Sport tramite i canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà invece trasmessa la differita. In streaming si potrà seguire su NOW, Sky Go. OA Sport vi proporrà come di consueto la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni.

CALENDARIO GP BELGIO 2023

Venerdì 28 luglio

Ore 13.30 Prove libere a Spa (Belgio) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 Qualifiche a Spa (Belgio) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA QUALIFICHE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (solo le qualifiche), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. TV 8 trasmetterà la differita in chiaro dalle ore 21.55

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

