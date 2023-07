F1, George Russell: “Spa è un tracciato sicuro, ma bisogna fare qualcosa quando piove a livello di visibillità”

George Russell vuole ripartire dalla domenica di Budapest in vista del fine settimana del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, il pilota inglese cercherà di chiudere in bellezza la sua prima parte di campionato, prima delle vacanze estive.

Il portacolori della Mercedes, cercherà di confermare quanto di buono fatto nella gara ungherese, dopo un sabato davvero complicato. La grande occasione sarà il weekend delle Ardenne. Il format vedrà la Sprint Race, per cui già da domani si inizierà a fare sul serio con le qualifiche che, come tradizione, andranno a comporre lo schieramento della griglia di partenza della gara di domenica.

Il pilota inglese nella giornata odierna ha parlato soprattutto sulle questioni legate alla sicurezza che, sul tracciato di Spa, stanno diventando di estrema attualità. “Ne abbiamo parlato e penso che abbiamo concluso che il tracciato non debba essere cambiato. Ovviamente hanno fatto molti progressi, quindi questa è la cosa più importante. Al momento, siamo in costante comunicazione con la FIA dopo la tragica morte di Dilano”.

Il classe 1998 prosegue nella sua analisi: “Se dovessi stilare una classifica di rischio di tutti i circuiti, sicuramente direi che Spa è uno dei più rischiosi insieme a Jeddah, Monaco e Suzuka. La difficoltà qui aumenta quando piove e la visibilità si riduce drasticamente. Il modo in cui lo descrivo è guidare lungo l’autostrada sotto una pioggia battente e spegnere i tergicristalli. È davvero così che ci si sente nell’abitacolo, quindi non ci sono soluzioni a breve termine. Personalmente ritengo che Spa sia abbastanza sicura, ma dobbiamo solo trovare una soluzione sul bagnato per la visibilità”.

Foto: LaPresse