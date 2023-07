F1, GP Belgio 2023: le ultime sul meteo. Si prospetta un weekend difficile

Potrebbe essere un fine settimana interamente influenzato dalla pioggia. C’è molta apprensione tra i team giunti al circuito di SPA-Francorchamps, tracciato che ospita questa settimana il GP del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 al via quest’oggi alle 13:30 con l’unica sessione di prove libere.

Già nella giornata odierna si sono già verificati diversi rovesci sulla pista belga, e la situazione potrebbe davvero non migliorare né nelle ore successive, né tanto meno nei giorni a seguire. Un fattore che potenzialmente può sparigliare tutte le carte nel celebre autodromo, particolarmente difficile da guidare sul bagnato.

Secondo l’ultimo bollettino, le precipitazioni dovrebbero essere un po’ più deboli durante l’unica sessione di prove libere (ore 13:30), per poi peggiorare durante le qualifiche (ore 17:00), con una possibilità oltre il 70%. Situazione speculare poi sabato, con una probabilità del 75% negli shoot out (12:00) e dell’81% per la Sprint (16:30).

È previsto invece un leggero miglioramento in vista di domenica, dove la percentuale sarà “soltanto” del 24% nel primo pomeriggio. Da monitorare anche le temperature dell’aria, tendenzialmente al di sotto della media stagionale con una media di 18 gradi centigradi. Sarà un weekend difficile.

Foto: LaPresse