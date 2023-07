F1, George Russell: “Proverò a ripetere la pole del 2022! Vogliamo il 2° posto nei costruttori e qualche vittoria”

George Russell è carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Hungaroring il portacolori della scuderia Mercedes vuole un passo in avanti rispetto a quanto visto nell’ultima uscita, ovvero la gara di casa di Silverstone.

Le vacanze estive sono sempre più vicine (si apriranno dopo il weekend del Gran Premio del Belgio del prossimo fine settimana, fino al 27 agosto con la gara di Zandvoort) e il pilota inglese sente la necessità di muovere passi in avanti dopo un avvio di stagione nel quale non ha raccolto quanto sperava e quanto aveva fatto un anno, rimanendo quasi sempre alle spalle del compagno Lewis Hamilton.

Nel corso della conferenza stampa odierna George Russell ha iniziato da un punto ben preciso, ovvero dalla pole position conquistata nell’edizione del 2022: “Quest’anno spingerò per ripetermi ancora una volta. Sarà importante capire il livello che vedremo in pista. Mi aspetto un weekend interessante come gli ultimi tra Austria e Silverstone. Noi siamo concentrati nel progredire. Siamo in una buona posizione ma dobbiamo essere davanti agli avversari”.

Il pilota classe 1998 passa poi ad analizzare l’andamento della sua W14 e dei rivali. “Abbiamo vissuto un po’ di alti e bassi, ma è così per tutti a quanto pare. Ad inizio anno Aston Martin era più in forma, ora è calata un po’, ma dipende dal tracciato. Come si vede per la Ferrari. Anche la Red Bull non va sempre allo stesso modo. A volte domina con mezzo minuti di margine, altre volte pochi secondi. Il gruppo è compatto ed è entusiasmante. Noi vogliamo il secondo posto nei costruttori e, se possibile, qualche vittoria nella seconda parte di stagione”.

Foto: LaPresse