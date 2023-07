F1, George Russell: “Piastri meritava il podio, le McLaren uscite fuori dal nulla”

La McLaren è il leitmotiv di tutti i principali piloti intervenuti in mixed zone al termine del GP della Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale F1 2023 di Formula 1. Tra questi spicca anche George Russell che, nel circuito di Silverstone, si è accomodato al quinto posto con un gap di +11.206 rispetto al solito Max Verstappen, vincitore dell’ennesima gara in stagione.

Il padrone di casa, così come praticamente tutti gli altri protagonisti, ha lodato il lavoro svolto dalla scuderia inglese, ponendo l’accento sulla velocità: “Le McLaren sono state davvero impressionanti oggi. Mi dispiace per Oscar Piastri perché stava guidando molto bene e sono rimasto impressionato. Era meritevole del podio, ma uno sfortunato tempismo della safety ha ostacolato sia lui che me. Ma ciò nonostante è stato impressionante quello che hanno fatto”.

Russell ha quindi continuato analizzando la sua prestazione: “Credo che sappiamo quale punto approfondire, ma spero che quello della McLaren sia stato un caso. Alla fine, è stato un fine settimana relativamente buono per noi. Il nostro ritmo rispetto a Red Bull, Aston e Ferrari era probabilmente migliore di quanto pensassimo, ma quelle McLaren sono arrivate dal nulla”.

Foto: LaPresse