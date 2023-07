F1, George Russell: “Ho deciso di passare alle slick, penso che le Sprint Race siano troppo corte”

George Russell ha chiuso in ottava piazza la Sprint Race del GP d’Austria al Red Bull Ring, sul circuito di Spielberg. Il britannico della Mercedes ha pagato una qualifica shootout non semplice questa mattina, ma nella gara corta è stato bravo a recuperare montando a metà le gomme slick, con una pista che si stava man mano asciugando.

“In queste condizioni è difficile vedere dietro un’altra macchina se ci sono solo spruzzi o se la pista è davvero ancora bagnata. Era difficile giudicare, ma ero fiducioso che la pista fosse abbastanza asciutta, anche se in quel momento mancavano solo tredici giri“, ha detto Russell a Motorsport.com. “Ho detto alla squadra che se fossimo stati in qualifica avrei optato per le gomme slick. Mi piacciono queste condizioni. Ho fiducia quando avviene il passaggio da intermedia a slick“.

Alla domanda se sia stata una sua decisione, il britannico risponde. “L’ho detto alla squadra due giri prima, quindi se fossimo stati in qualifica sarei passato alle gomme slick. Stava poi alla squadra stabilire se valesse la pena correre quel rischio. È stata una bella gara. Sarebbe stato noioso se ci fosse stato l’asciutto per tutto il tempo. Continuo a credere che le gare sprint siano troppo corte. Le medie durano 30 o 40 giri. Una gara di 24 giri sarebbe stata facile da fare per chiunque“.

Per il britannico c’è stato un problema allo sterzo: “È stato strano e non l’avevamo mai sperimentato prima. È stato un peccato. Ieri ho faticato molto nelle qualifiche e oggi mi sentivo molto meglio. Il ritmo era buono e avevo ancora delle gomme morbide nuove. Un posto tra i primi cinque era possibile. All’inizio di quest’anno ero molto più fiducioso e sono stato in grado di guidare la macchina al limite. Ora sto lottando molto di più e ho fatto un passo indietro rispetto al resto della concorrenza, dobbiamo capire come migliorare per domani e per Silverstone”.

