F1, dove può arrivare la Ferrari in gara? Braccio di ferro con McLaren e Mercedes, ma per Verstappen…

Quarto e quinto posto per la Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Un risultato insipido che, peraltro, declassa la Scuderia di Maranello al ruolo di terza forza sul giro secco. Perché immediatamente alle spalle del solito, inarrivabile, Max Verstappen si sono attestate le due sorprendenti McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Peraltro, a ben guardare, le Rosse sono più lontane dal team di Woking di quanto non siano davanti alle Mercedes. Insomma, un sabato tutto fuorché soddisfacente per il Cavallino Rampante. Se in Austria le Rosse avevano margine sul resto del gruppo, a Silverstone si sono trovate in piena bagarre con parecchi avversari. Cannibale olandese a parte, i valori sono livellati.

Basta un dato a dimostrarlo. Fra Verstappen e Norris ci sono 241 millesimi. Tra Norris e Hamilton ne intercorrono 250. In altre parole, in termini di prestazione pura, fra primo e secondo c’è pressoché la stessa differenza che si riscontra fra secondo e settimo! Peraltro Lewis, ieri, è apparso solido sul long-run nonostante una W14 difficile da guidare.

Francamente, fare previsioni è impossibile. Se pensiamo all’andazzo stagionale, dalle parti di Maranello ci sarebbe poco da stare allegri. Sappiamo come la SF-23 sia generalmente meno competitiva sulla distanza di quanto non lo sia in qualifica. Però quali saranno le condizioni meteo? La pioggia è un’eventualità improbabile, ma non impossibile. Viceversa, se dovesse esserci il Sole e l’asfalto si scaldasse, il comportamento degli pneumatici potrebbe cambiare radicalmente.

La forchetta di possibilità è ampia. Per Ferrari si va dal doppio podio, se tutto dovesse girare per il verso giusto, al sesto e settimo posto se McLaren e Mercedes dovessero sovrastare il Cavallino Rampante. Ovviamente, l’esito potrà attestarsi anche nel mezzo dei due scenari. Non a caso, però, si parla al massimo di podio. Verstappen, bontà sua, non sembra voler lasciare dubbi in merito a chi vincerà la gara. Imprevisti permettendo. D’altronde, senza un evento anomalo, difficilmente l’olandese potrà essere battuto.

