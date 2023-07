F1, Andrew Shovlin: “Difficile battere la Red Bull con il Budget Cap in vigore”

Regole cervellotiche. Siamo nel weekend del GP d’Ungheria di F1 e quest’oggi assisteremo alle qualifiche sul circuito magiaro nelle quali il favorito è sempre lui, Max Verstappen (Red Bull). Il dominio dell’olandese, sulla sua RB19, è tale che ormai ci si chieda quale sarà il round nel quale potrà festeggiare il suo terzo titolo iridato consecutivo.

Del resto, come è accaduto a Silverstone (Gran Bretagna), gli stessi contendenti in pista sono così consapevoli della superiorità di Max che, per non andare a incidere negativamente sulla loro gara, accettano di lasciar strada al neerlandese piuttosto che ingaggiare una lotta con ripercussioni negative sul mezzo. E’ quanto fatto, ad esempio, da Lando Norris (McLaren), giunto secondo poi al termine della prova.

A valutare il contesto attuale, dunque, è stato il direttore tecnico della Mercedes, Andrew Shovlin. Secondo il suo parere, le regole attuali rendono molto difficile recuperare terreno nei confronti della Red Bull: “Se realizzi una vettura competitiva, con il Budget Cap in vigore, è piuttosto difficile per i team rivali pensare di recuperare. Avere una macchina veloce non richiede la necessità di aggiornamenti importanti ogni weekend, dal momento che si parte da una base già ottima. Inoltre, quanto si può fare in galleria del vento è sempre limitato e non così dissimile da quello che possono fare a Milton Keynes o altrove“, le parole dell’ingegnere britannico.

Uno status quo, dunque, difficile da cambiare. Si potrebbe immaginare un mutamento di scenario nel 2026, con l’introduzione dei nuovi motori, ma è chiaro che anche in quel caso i punti interrogativi non mancano. Le uniche certezze finora sembrano essere proprio Red Bull, Max Verstappen e Adrian Newey.

Foto: LaPresse