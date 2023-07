Europei Under 21, Spagna-Svizzera 2-1 dts: un tiro deviato nei supplementari manda la Rojita in semifinale

La Spagna ha mantenuto le promesse e si è aggiudicata il secondo quarto di finale dei Campionati Europei Under 21 edizione 2023. Nel match giocato allo Stadio Rapid-Giulești di Bucarest contro la Svizzera, la Rojita ha avuto la meglio dei rosso-crociati con il punteggio di 2-1 dopo i tempi supplementari con le reti di Sergio Gomez e quello decisivo di Miranda.

A questo punto la Spagna si concentra verso la semifinale (mercoledì 5 luglio alle ore 21.00 allo Stadio della Steaua a Bucarest) che affronterà contro la vincente della sfida tra Francia e Ucraina che si giocherà domani sera alle ore 21.00.

La Spagna è scesa in campo con il 4-2-1-3 con Arnau Tenas tra i pali, Miranda, Pacheco, Paredes e Victor Gomez in difesa, quindi Baena, Blanco e Sancet a centrocampo, con il tridente composto da Sergio Gomez, Abel Ruiz e Rodri. La Svizzera ha risposto con il 4-2-3-1 con Saipi in porta, Blum, Stergiou, Amenda e Vouilloz in difesa, quindi Jashari e Rieder in mediana, quindi Males, Imeri e Ndoye a sostegno di Amdouni.

La sfida, come prevedibile, vede gli iberici tenere palla e rendersi pericolosi, ma la Svizzera tiene bene il campo e, soprattutto a inizio ripresa, si fa pericolosa dalle parti di Arnau Tenas. Il quarto di finale si sblocca al 68° con Abel Ruiz che riceve palla ed entra in area di rigore dalla sinistra. Chiuso dalla difesa aspetta a rimorchio Sergio Gomez e lo serve. L’attaccante calcia di sinistro di prima intenzione e supera Saipi con un bel rasoterra che si insacca sul primo palo. Nelle battute conclusive la Svizzera prova a tornare in parità e, proprio al 91°, trova l’1-1 quando le speranze erano ormai ridotte al lumicino. Errore clamoroso della difesa spagnola, sponda di Von Moos per Amdouni che tutto solo riceve, controlla, e non lascia scampo al portiere con un diagonale preciso sul secondo palo.

Il match passa ai supplementari e vede la Spagna tornare in vantaggio. Minuto 103′, ripartenza della Rojita, la palla arriva al terzino sinistro Miranda che calcia in porta da 25 metri, la conclusione è nettamente deviata e spiazza l’estremo difensore svizzero. I rosso-crociati si rimettono di nuovo all’attacco, ma questa volta la Spagna non regala occasioni importanti.

