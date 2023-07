Europei Under 21, finale Spagna-Inghilterra: la Rojita per il record, inglesi per il terzo sigillo

Spagna o Inghilterra. Quale delle due sarà la squadra a vincere i Campionati Europei Under 21 edizione 2023? La Finale, che si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18.00 alla Batumi Arena dell’omonima città georgiana, vedrà affrontarsi due grandi squadre, diverse tra di loro sotto parecchi aspetti ma che, oggettivamente, hanno messo in scena un percorso di altissimo livello.

Rojita oppure Tre Leoni? Il pronostico non è semplice, anche se la compagine iberica ha impressionato per qualità e concretezza. Le 5 reti rifilate all’Ucraina, per esempio, hanno confermato per l’ennesima volta come il celebre possesso palla spagnolo può essere coniugato anche a prolificità sotto porta. Abel Ruiz e Sergio Gomez, per esempio, hanno già timbrato il cartellino in 3 occasioni in questo Europeo, con Juan Miranda che li segue a quota 2.

Dall’altra parte del campo la Spagna si troverà una Inghilterra che, partita forse in sordina, ha fatto capire subito di che pasta fosse fatta. Il successo in semifinale per 3-0 contro Israele non solo ha messo in mostra una nazionale dei Tre Leoni davvero in fiducia ma, anche e soprattutto, una squadra compatta, quadrata, che sa quali sono i propri punti di forza e sa anche come metterli in funzione.

In un modo o nell’altro l’esito di questo match farà la storia degli Europei Under 21. In caso di successo spagnolo, infatti, la Rojita salire a quota 6 titoli, staccando l’Italia in vetta alla graduatoria all time. In caso di vittoria dei “Sudditi di Sua Maestà”, si tratterebbe della terza affermazione, portando l’Inghilterra al terzo posto a pari merito con la Germania.

Foto: LaPresse