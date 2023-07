Calcio, la Spagna non supera l’Italia nella classifica delle vittorie agli Europei U21

Inghilterra-Spagna 1-0 e Italia-Spagna 5-5. Si concludono in questo modo i Campionati Europei Under 21 di calcio edizione 2023. Ma, se il primo risultato è ovvio e scontato, ed è quello della Finale che si è disputata oggi alla Batumi Arena, e ha visto il successo della formazione allenata da Lee Carsley, cosa significa il secondo punteggio che comprende anche gli Azzurrini?

La risposta è semplice: la Rojita non ha distanziato l’Italia nella classifica all-time a livello di titoli continentali. Una piccola “soddisfazione” per il calcio nostrano, che è uscito decisamente anzitempo e con le ossa rotte dalla manifestazione di categoria. La squadra allenata dal commissario tecnico Paolo Nicolato, come ben ricordiamo, è stata eliminata nel Girone D da Francia e Svizzera, senza accedere nemmeno alla fase ad eliminazione diretta. Davvero un andamento assolutamente deludente per Sandro Tonali e compagni. Ma questa, come si suol dire, è un’altra storia.

Torniamo all’esito odierno. Italia e Spagna, quindi, rimangono ferme a quota 5 titoli, a braccetto, mentre la nazionale dei Tre Leoni si è portata a quota 3, in terza posizione, raggiungendo la Germania, staccando Russia e Olanda. Andiamo, quindi, un po’ più nello specifico di questa graduatoria. La Spagna ha perso la sua seconda finale nelle ultime quattro edizioni (la precedente nel 2017 contro la Germania in Polonia), dopo aver inanellato una striscia di 3 successi in 4 edizioni tra il 2011 e il 2019, vincendo proprio in Italia.

Gli Azzurrini, invece, non hanno invertito la pessima china intrapresa dalla nostra rappresentativa. L’Italia a livello Under 21 non vince un titolo dall’ormai lontanissimo 2004 e, non solo, ha raggiunto una sola finale da quell’edizione in poi. Dobbiamo tornare al 2013, con la solita Spagna, che vinse 4-2 in Israele. Nella classifica all-time la Spagna, a livello statistico, ci precede per un miglior numero di altri piazzamenti. Oltre ai 5 titoli, la Rojita vanta 4 secondi posti (contro i nostri 2) e altri 2 terzi posti (mentre l’Italia è a quota zero). A questo punto tutto sarà rimesso in discussione nella prossima edizione che si disputerà in Slovacchia nel 2025.

Foto: LaPresse