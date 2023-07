Equitazione, Jumping Nations Cup Hickstead 2023: Italia ultima, retrocessione ad un passo, vicino l’addio alla Finale di Barcellona

L’Italia chiude in malo modo il proprio percorso nella Europe Division 1 nell’ambito della Jumping Nations Cup 2023: ad Hickstead, in Gran Bretagna, al via c’erano otto Paesi, dei quali cinque alla caccia di punti per la classifica utile alla qualificazione alla Finale di Barcellona, evento che metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Capo Equipe dell’Italia, Marco Porro, ha schierato, nell’ordine, Massimo Grossato su Cash du Pratel, Omar Bonomelli su Chippendel de la Tour, Francesco Tutuiriello su Quite Balou e Giampiero Garofalo su Gaspahr.

La quarta ed ultima apparizione all’interno del circuito da parte dell’Italia, che sarà spettatrice nell’ultima tappa, ha visto il quartetto azzurro all’ottavo ed ultimo posto con 54 penalità. Netta affermazione della Gran Bretagna, prima con sole 4 penalità, davanti all’Irlanda, seconda con 12, ed alla Francia, terza con 16. Quarta piazza per la Svezia con 24 penalità, quinto posto per gli Stati Uniti con 31, poi sesta posizione per la Germania con 36, settimo il Brasile con 38 penalità, ottava l’Italia con 54. Guadagnavano punti in questa tappa tutte le Nazioni in gara ad eccezione di Brasile, Stati Uniti e Svezia.

Nella classifica generale la Germania, unica Nazione oltre all’Italia ad aver disputato già quattro tappe, passa in testa con 295 punti, davanti alla Svizzera, seconda con 270, alla Gran Bretagna, terza a quota 260, all’Irlanda, quarta con 240, ed a Belgio e Paesi Bassi, appaiati al quinto posto a quota 215: questi Paesi hanno già staccato il biglietto per la Finale di Barcellona, alla quale parteciperanno le migliori sette delle otto Nazioni in gara. Per il settimo ed ultimo posto sono in gara l’Italia, settima con 210 punti, e la Francia, ottava con 185: ad i transalpini basterà completare l’ultima tappa, dove anche giungendo ottavi incamererebbero 45 punti, per scavalcare la compagine azzurra.

Aleggia sull’Italia lo spettro di una nuova retrocessione nelle EEF Series, dopo che il Bel Paese aveva appena fatto ritorno in Division 1 vincendo la Finale della EEF Nations Cup lo scorso anno: l’ultimo posto, inoltre, non permetterebbe all’Italia di prendere parte alla Finale della FEI Nations Cup di Barcellona, evento che metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La speranza per il Bel Paese, nonostante la retrocessione ormai prossima, è che qualche formazione di un’altra zona continentale rinunci alla Finale e nessun altro Paese della medesima zona ne prenda il posto, in modo da far scattare il ripescaggio, con l’Europa che ha la priorità rispetto alle altre zone continentali.

CLASSIFICA NATIONS CUP HICKSTEAD

1 Gran Bretagna 4

2 Irlanda 12

3 Francia 16

4 Svezia 24

5 Stati Uniti 31

6 Germania 36

7 Brasile 38

8 Italia 54

CLASSIFICA GENERALE NATIONS CUP EUROPE DIVISION 1

1 Germania 295 (4 tappe)

2 Svizzera 270 (3 tappe)

3 Gran Bretagna 260 (3 tappe)

4 Irlanda 240 (3 tappe)

5 Belgio 215 (3 tappe)

5 Paesi Bassi 215 (3 tappe)

7 Italia 210 (4 tappe)

8 Francia 185 (3 tappe)

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli