Equitazione, Eventing Nations Cup: Italia seconda ad Avenches!

Va in archivio la sesta delle nove tappe della Eventing Nations Cup 2023, disputata ad Avenches, in Svizzera: l’Italia chiude seconda e così si riprende anche il secondo posto nella classifica generale, che a fine stagione assegnerà un pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’Italia si classifica seconda su otto Paesi con 148.9 penalità complessive: il punteggio degli azzurri è dato dalle prove di Susanna Bordone su Imperial van de Holtakkers, sesta con 43.3, Evelina Bertoli su Quick Joe, 11ma con 50.4, e Fosco Girardi su Euphorie, 18° con 55.2.

L’Italia scarta infine il punteggio di Matteo Orlandi su Quality In Time, 27° con 62.5.

CLASSIFICA INDIVIDUALE AVENCHES 2023

1. 419 Raphael COCHET * FRA Difda du Very 289,0 68,81 31,2 8. 5,2 06:34 36,4 2. 4,0 78,61 40,4

2. 418 Felix VOGG * SUI Dao de l’Ocean 310,0 73,81 26,2 2. 6,4 06:37 32,6 1. 8,0 83,47 40,6

3. 421 Hector PAYNE * GBR Dynasty 265,5 63,21 36,8 43. 4,4 06:32 41,2 6. 0,0 81,41 41,2

4. 457 Christopher SIX * FRA Totem de Brecey 298,0 70,95 29,1 5. 8,4 06:42 37,5 3. 4,0 81,12 41,5

5. 456 Nadja MINDER * SUI Top Job’s Jalisco 278,5 66,31 33,7 23. 5,6 06:35 39,3 4. 4,0 82,84 43,3

6. 443 Susanna BORDONE * ITA Imperial van de Holtakkers 285,0 67,86 32,1 15. 11,2 06:49 43,3 10. 0,0 78,83 43,3

7. 432 Robin GODEL SUI Global DHI 264,5 62,98 37,0 46. 7,6 06:40 44,6 11. 0,4 85,93 45,0

8. 407 Felix VOGG SUI Cayenne 302,5 72,02 28,0 3. 12,8 06:53 40,8 5. 8,0 77,79 48,8

9. 422 Esteban BENITEZ VALLE * ESP Escara GP 286,0 68,10 31,9 11. 13,6 06:55 45,5 13. 4,0 80,22 49,5

10. 416 Lea SIEGL * AUT Cupido P 294,5 70,12 29,9 6. 11,6 06:50 41,5 7. 8,4 85,12 49,9

11. 452 Evelina BERTOLI * ITA Quick Joe 265,5 63,21 36,8 44. 9,6 06:45 46,4 16. 4,0 79,28 50,4

12. 453 Wouter DE CLEENE * BEL Quintera 281,0 66,90 33,1 19. 9,6 06:45 42,7 9. 8,0 83,96 50,7

13. 442 Janneke BOONZAAIJER * NED I’m Special N 266,0 63,33 36,7 42. 14,0 06:56 50,7 25. 0,0 81,94 50,7

14. 459 Francisco GAVIÑO GONZALEZ * ESP Ultrasource del Cerro 35 276,5 65,83 34,2 26. 18,0 07:06 52,2 27. 0,0 80,43 52,2

15. 447 Maxime LIVIO * FRA Joel 290,5 69,17 30,8 7. 10,8 06:48 41,6 8. 12,0 81,88 53,6

16. 441 Lara DE LIEDEKERKE-MEIER * BEL Hooney d’Arville 280,0 66,67 33,3 20. 12,4 06:52 45,7 15. 8,0 81,85 53,7

17. 460 Chiara AUTIN FRA Urban Legend Blues 285,0 67,86 32,1 14. 18,4 07:07 50,5 24. 4,0 84,46 54,5

18. 423 Fosco GIRARDI * ITA Euphorie 267,0 63,57 36,4 39. 14,8 06:58 51,2 26. 4,0 84,43 55,2

19. 429 Lara DE LIEDEKERKE-MEIER BEL Formidable 62 279,5 66,55 33,5 22. 18,8 07:08 52,3 29. 4,0 83,99 56,3

20. 417 Marie Charlotte FUSS FRA Dakota de Nath 276,0 65,71 34,3 27. 18,0 07:06 52,3 28. 4,4 85,75 56,7

21. 428 Julien WERGIFOSSE * BEL Floren 06 300,5 71,55 28,5 4. 16,4 07:02 44,9 12. 12,0 84,86 56,9

22. 414 Mathilde CRUSE FRA Coup de Tete 267,5 63,69 36,3 38. 13,6 06:55 49,9 21. 8,0 81,65 57,9

23. 444 Jasper PEETERS BEL Jackass PK 284,0 67,62 32,4 18. 17,6 07:05 50,0 23. 8,0 84,54 58,0

24. 433 Sanne DE JONG * NED Global Faerlie Flashy 288,5 68,69 31,3 9. 22,0 07:16 53,3 30. 8,0 83,55 61,3

25. 406 Thibault CHAMPEL FRA Caristo de Bellefond 270,5 64,40 35,6 33. 10,0 06:46 45,6 14. 16,0 81,76 61,6

26. 411 Merel BLOM-HULSMAN * NED Chinuk R 285,5 67,98 32,0 13. 16,8 07:03 48,8 19. 13,6 88,53 62,4

27. 451 Matteo ORLANDI * ITA Quality In Time 270,0 64,29 35,7 36. 14,0 06:56 49,7 20. 12,8 86,48 62,5

28. 449 Gonzalo BLASCO BOTIN * ESP Marlango de Pomes 270,5 64,40 35,6 33. 12,0 06:51 47,6 17. 16,0 80,47 63,6

29. 435 Federico SACCHETTI ITA GRC Shiraz 246,5 58,69 41,3 55. 19,8 06:43 61,1 38. 6,0 89,77 67,1

30. 425 Elodie SAUTENET FRA Fendi P 285,0 67,86 32,1 15. 26,8 07:28 58,9 35. 8,8 86,98 67,7

31. 450 Nicolas WETTSTEIN ECU Meyer’s Happy 264,5 62,98 37,0 46. 21,8 06:48 58,8 34. 10,0 89,27 68,8

32. 440 Julien DESPONTIN * BEL Honeyblue 252,0 60,00 40,0 54. 17,2 07:04 57,2 33. 12,0 94,20 69,2

33. 415 Martina CRISTIN ITA Crispy 20 266,5 63,45 36,6 41. 24,4 07:22 61,0 37. 8,8 96,03 69,8

34. 427 Mathieu LEMOINE * FRA Flamencko de Tael 273,0 65,00 35,0 31. 19,2 07:09 54,2 32. 16,0 78,01 70,2

35. 434 Gert Jan HEINEN * NED Goliath 280,0 66,67 33,3 20. 31,0 07:11 64,3 41. 6,0 89,89 70,3

36. 458 Mattia LUCIANI ITA Tresor de la Loge 274,5 65,36 34,6 28. 24,4 07:22 59,0 36. 12,0 80,00 71,0

37. 430 Roxane GONFARD * SUI Galaxyiet du Feuillard 277,0 65,95 34,1 25. 33,0 07:16 67,1 42. 4,0 84,14 71,1

38. 431 Mélody JOHNER * SUI GB Keep Cool du Perchet 284,5 67,74 32,3 17. 21,8 06:48 54,1 31. 20,0 83,03 74,1

39. 424 Pietro MAJOLINO ITA Fearendile de Meara 270,5 64,40 35,6 35. 28,4 07:32 64,0 40. 13,2 87,63 77,2

40. 409 Mélody JOHNER SUI Cepage de Fay 270,0 64,29 35,7 36. 27,0 07:01 62,7 39. 17,2 87,98 79,9

41. 403 Carla BRUNNER SUI Brookwood Supersable 238,5 56,79 43,2 57. 40,0 07:11 83,2 46. 0,0 79,51 83,2

42. 461 Marçal PIRO PATAU * ESP Volnay de la Triballe 263,0 62,62 37,4 49. 36,0 07:51 73,4 43. 12,4 85,09 85,8

43. 408 Andrea CINCINNATI ITA Cecelia Lad 271,0 64,52 35,5 32. 44,4 08:12 79,9 45. 6,4 90,07 86,3

44. 438 Robin ERKINGER * AUT Highlight 9 252,5 60,12 39,9 53. 36,0 07:51 75,9 44. 17,2 87,29 93,1

45. 436 Andreas RIEDL * AUT Greananstown 246,5 58,69 41,3 56. 56,8 08:43 98,1 47. 13,2 97,80 111,3

WD 401 Nadja MINDER SUI Aquila B 266,5 63,45 36,6 40. 11,8 06:23 48,4 18. WDbSJ

WD 454 Fouaad MIRZA IND Seigneur Medicott 313,0 74,52 25,5 1. 24,4 06:27 49,9 22. WDbSJ

RT 405 David DOEL * GBR Captain Tiger Tilly 287,0 68,33 31,7 10. RT XC

RT 439 Virginie CAULIER BEL Hobama de la Baille Rouge 274,5 65,36 34,6 28. RT XC

RT 437 Elisa VINCENTI ITA Herminia 265,0 63,10 36,9 45. RT XC

RT 404 Mattia LUCIANI ITA Cantolato 258,5 61,55 38,5 51. RT XC

EL 446 Sanne DE JONG NED Jersey MBF N.O.P. 286,0 68,10 31,9 11. EL XC

EL 448 Albert HERMOSO FARRAS ESP Keenabout Wonderland Z 274,0 65,24 34,8 30. EL XC

EL 420 Cerys MACAULAY * GBR Drumconnick Cavalier 263,5 62,74 37,3 48. EL XC

EL 455 Rebecca GEROLD * AUT Shannon Queen 254,5 60,60 39,4 52. EL XC

WD 413 Merel BLOM-HULSMAN NED Corminta vom Gwick 277,5 66,07 33,9 24. WDbXC

WD 445 Sanne DE JONG NED Jarelly MBF 260,0 61,90 38,1 50. WDbXC

CLASSIFICA FINALE NATIONS CUP AVENCHES 2023

1 FRANCE 91,1 1 115,5 1 135,5 1 1600

419 Raphael COCHET 31,2 8Difda du Very 36,4 2 40,4 1 400

457 Christopher SIX 29,1 5Totem de Brecey 37,5 3 41,5 4 400

447 Maxime LIVIO 30,8 7Joel 41,6 8 53,6 15 400

427 Mathieu LEMOINE 35,0 Flamencko de Tael 54,2 31 32 70,2 34 400

Chef d’Équipe: Jean-Pierre BLANCO

2 ITALY 104,2 6 139,4 4 148,9 2 1200

443 Susanna BORDONE 32,1 15Imperial van de Holtakkers 43,3 10 43,3 6 300

452 Evelina BERTOLI 36,8 Quick Joe 46,4 16 50,4 11 300 44

423 Fosco GIRARDI 36,4 39Euphorie 51,2 26 55,2 18 300

451 Matteo ORLANDI 35,7 36Quality In Time 49,7 20 62,5 27 300

Chef d’Équipe: Giacomo DELLA CHIESA

3 SWITZERLAND 92,2 2 126,0 2 155,0 3 800

418 Felix VOGG 26,2 2Dao de l’Ocean 32,6 1 40,6 2 200

456 Nadja MINDER 33,7 23Top Job’s Jalisco 39,3 4 43,3 5 200

430 Roxane GONFARD 34,1 Galaxyiet du Feuillard 67,1 25 42 71,1 37 200

431 Mélody JOHNER 32,3 17GB Keep Cool du Perchet 54,1 31 74,1 38 200

Chef d’Équipe: Dr. Dominik BURGER

4 BELGIUM 94,9 3 133,3 3 161,3 4 400

453 Wouter DE CLEENE 33,1 19Quintera 42,7 9 50,7 12 100

441 Lara DE LIEDEKERKE-MEIER 33,3 20Hooney d’Arville 45,7 15 53,7 16 100

428 Julien WERGIFOSSE 28,5 4Floren 06 44,9 12 56,9 21 100

440 Julien DESPONTIN 40,0 Honeyblue 57,2 54 33 69,2 32 100

Chef d’Équipe: Kay-Steffen MEIER

5 SPAIN 101,7 5 145,3 5 165,3 5

422 Esteban BENITEZ VALLE 31,9 11Escara GP 45,5 13 49,5 9

459 Francisco GAVIÑO GONZALEZ 34,2 26Ultrasource del Cerro 35 52,2 27 52,2 14

449 Gonzalo BLASCO BOTIN 35,6 33Marlango de Pomes 47,6 17 63,6 28

461 Marçal PIRO PATAU 37,4 Volnay de la Triballe 73,4 49 43 85,8 42

Chef d’Équipe: Pedro REY

6 NETHERLANDS 96,6 4 152,8 6 174,4 6

442 Janneke BOONZAAIJER 36,7 I’m Special N 50,7 25 50,7 13 42

433 Sanne DE JONG 31,3 9Global Faerlie Flashy 53,3 30 61,3 24

411 Merel BLOM-HULSMAN 32,0 13Chinuk R 48,8 19 62,4 26

434 Gert Jan HEINEN 33,3 20Goliath 64,3 41 70,3 35

Chef d’Équipe: Andrew HEFFERNAN

7 AUSTRIA 109,2 8 215,5 7 254,3 7

416 Lea SIEGL 29,9 6Cupido P 41,5 7 49,9 10

438 Robin ERKINGER 39,9 53Highlight 9 75,9 44 93,1 44

436 Greananstown 98,1 47 111,3 45 Andreas RIEDL 41,3 56

455 Rebecca GEROLD 39,4 52Shannon Queen 1000,0 1000,0

Chef d’Équipe: Thomas TESCH

8 GREAT BRITAIN 105,8 7 2041,2 8 2041,2 8

421 Hector PAYNE 36,8 43Dynasty 41,2 6 41,2 3

405 David DOEL 31,7 10Captain Tiger Tilly 1000,0 1000,0

420 Cerys MACAULAY 37,3 48Drumconnick Cavalier 1000,0 1000,0

Chef d’Équipe: Philip SURL

CLASSIFICA EVENTING NATIONS CUP 2023

1 Belgio 510 (scarto potenziale 70)

2 Italia 400 (scarto potenziale 45)

3 Paesi Bassi 380 (scarto potenziale 40)

4 Spagna 350 (scarto potenziale 50)

5 Francia 300 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

6 Gran Bretagna 270 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

7 Austria 175

8 Svizzera 160 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

9 Stati Uniti 160 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

10 Nuova Zelanda 145 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

11 Irlanda 130 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

12 Svezia 105 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

13 Germania 80 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

14 Australia 70 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

15 Polonia 40 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

Foto: Claudio Bosco LPS