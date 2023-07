Equitazione, Eventing Nations Cup Jardy 2023: l’Italia sprofonda in nona posizione

Un’altra giornata di gare, la terza, è terminata in quel di Haras de Jardy, dove si sta tenendo una delle tappe dell’Eventing Nations Cup 2023 di equitazione. Dopo le sessioni dei giorni scorsi, dedicate al dressage, oggi è stata la volta del cross country: ecco cosa ne è scaturito.

A fare la voce grossa sono stati i padroni di casa della Francia: Maxime Livio (su Api Du Libaire), Karim Florent Laghouag (Embrun de Reno) e Gwendolen Fer (Romantic Love) si sono rispettivamente presi il primo, il secondo e il terzo posto del contest con gli score di 27.1, 28.2 e 32.2, scaturiti dai tempi di 06’34” (0/0), 06’34” (0/0) e 06’45” (0/2.8).

In casa Italia invece, risultati assai contrastanti hanno portato a una caduta nella classifica generale a squadre, che poi vedremo. Si sono difesi Pietro Sandei (Rubis de Prere – 06’49” – 0/4.4) e Giovanni Ugolotti (Swirly Temptress – 06’51” – 0 / 5.2) piazzandosi in nona (35.1) e decima posizione (35.2), mentre a pesare negativamente sono state le eliminazioni di Arianna Schivo (Delhi De Buet) e Matilde Piovani (Born West), che hanno causato un doppio 1000, di cui uno scartato, letale.

Nella classifica per nazioni infatti, comandata dalla Francia con 181,4 penalità, davanti all’Australia (246.8) e il Belgio (241,5), l’Italia sprofonda dal terzo posto di ieri al nono posto di oggi a quota 1168,4 penalità.

Domani ultima prova in programma, quella di salto a ostacoli per provare a ribaltare l’esito di una gara ora tutta in salita.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter