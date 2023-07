Equitazione, Eventing Nations Cup Jardy 2023: l’Italia chiude in ottava posizione. Vince la Francia

La quinta tappa della FEI Eventing Nations Cup, tenutasi in quel di Haras de Jardy, si è conclusa con la prova di salto a ostacoli. Ecco come sono andate le cose in terra transalpina.

A imporsi nella singola prova nel percorso con barriere è stato il padrone di casa Maxime Livio (su Api Du Libaire) che, totalizzando soltanto 31.1 penalità, è riuscito a precedere la connazionale Camille Lejeune (con Dame Decouer Tardonne), seconda con lo score di 34.5 penalità, e l’elvetica Nadja Minder, terza (con Toblerone) a quota 35.0 penalità; in un contest dove il migliore degli italiani è stato Giovanni Ugolotti (14esimo con Swirly Temptress – 40.0 penalità), seguito da Pietro Sandei (20esimo con Rubis De Prere – 47.9 penalità), non dimenticando le eliminazioni derivate dal cross country di Arianna Schivo e Matilde Piovani.

La classifica a squadre ha quindi visto vincere la Francia, con 101.5 penalità, davanti al Belgio, secondo a 142.8, e alla Gran Bretagna, 149.9, mentre l’Italia si è dovuta accontentare dell’ottavo posto, complessivamente a quota 1087.9 penalità.

Ora però la FEI Eventing Nations Cup non va in vacanza, anzi: la prossima settimana, in quel di Avenches, in Svizzera, si disputerà una nuova tappa del circuito.

Foto: LivePhotoSport