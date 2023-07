Equitazione, Eventing Nations Cup Avenches 2023: l’Italia sale al quarto posto dopo il cross country

Un’altra giornata di gare, nel corso della sesta tappa dell’Eventing Nations Cup 2023, in corso di svolgimento ad Avenches, è andata in archivio. Dopo i primi due segmenti di giovedì e venerdì dedicati al dressage, oggi, sabato 22 luglio, è stata la volta del cross country. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio.

L’elvetico Felix Vogg, in sella a Dao de l’Ocean, ha fatto segnare il crono di 06:37 che, condito da 6,4 penalità, ha fornito un complessivo punteggio di 32,6. Alle sue spalle, in seconda e terza piazza, in ottica individuale, si sono invece installati i francesi Raphael Cochet (su Difda du Very), secondo col tempo di 06:34 – 5,2 penalità e uno score di 36,4, e Cristopher Six (con Totem de Brecey), terzo, avendo fatto fermare il cronometro a 06:42 – 8,4 penalità e uno score di 37,5.

In casa Italia, note positive. Susanna Bordone (Imperial van de Holtakkers) ha chiuso decima, col crono di 06:49 – 11,2 penalità e uno score di 43,3, Evelina Bertoli (Quick Joe) ha completato la sua prova in 16esima piazza, tempo pari a 06:45 – 9,6 penalità e uno score aggiornato di 46,4, con Matteo Orlandi (Quality in Time) 20esimo, per effetto di un percorso coperto in 06:56 – 14 penalità e uno score di 49,7.

La classifica per nazioni è quindi così mutata: in testa c’è sempre la Francia a 115,5 penalità, in seconda piazza la Svizzera a 126,0, poi il belgio, terzo a quota 133,3, e successivamente l’Italia, che risale dal sesto al quarto posto con un punteggio di 139,4 penalità.

Domani ci si gioca il tutto per tutto nella gara conclusiva della tappa di Avenches: quella del salto ad ostacoli. Gli azzurri proveranno a giocarsi il podio.

