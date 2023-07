Equitazione, Eventing Nations Cup Avenches 2023: Italia sesta dopo la prima giornata di dressage

In quel di Avenches (Svizzera) si è aperta la sesta tappa dell’Eventing Nations Cup 2023 di equitazione. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel Day 1 riservato al dressage, in terra elvetica.

A vincere la gara individuale, con lo score di 73.81%, è stato il padrone di casa Felix Vogg in sella a Dao de l’Ocean. Il cavaliere rossocrociato ha preceduto il belga Julien Wergifosse (su Floren 06), secondo a quota 71.55%, e il francese Christopher Six (Totem de Brecey), terzo a quota 70.95; in un concorso in cui gli azzurri si sono fatti notare con Susanna Bordone (Imperial van de Holtakkers), undicesima con lo score di 67.86%, Matteo Orlandi (Quality in Time), 21esimo con un 64.29% , e Fosco Girardi (Euphorie), 22esimo con una percentuale di 63.57%.

Nella classifica per nazioni invece, il computo totale vede la Francia in testa con 91,1 penalità, davanti alla Svizzera, seconda a 92,2, e al Belgio, terzo con 94,9 penalità. Non male l’Italia: sesta a quota 104,2.

Domani altra tornata di dressage, prima di passare poi al cross country e al salto ad ostacoli. Per l’Italia vi saranno in gara: Mattia Luciani (Cantolato), Pietro Majolino (Fearendile de Meara), Andrea Cincinnati (Cecelia Lad), Martina Cristin (Crispy 20), Elisa Vincenti (Herminia), Federico Sacchetti (GRC Shiraz) e infine Mattia Luciani (Tresor de la Loge).

Foto: Shutterstock