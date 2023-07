Cosa è successo ad Elisa Longo Borghini al Giro Donne: brutta caduta e classifica compromessa

Elisa Longo Borghini è caduta quando mancavano sette chilometri al termine della quinta tappa del Giro d’Italia femminile. La fuoriclasse della Lidl-Trek è scivolata lungo la discesa di Sant’Ignazio, quando si trovava all’attacco insieme ad Annemiek van Vleuten a una manciata di secondi dalla battistrada Niedermaier. L’azzurra ha sbagliato una curva insieme all’olandese in maglia rosa ed è andata a sbattere contro un terrapieno, volando dalla parte opposta.

L’impatto è stato particolarmente duro e la piemontese è rimasta a terra per alcuni minuti. Elisa Longo Borghini ha stretto i denti ed è giunta al traguardo, scortata da Shirin van Anrooij, con oltre 7’30” di ritardo. Il bronzo olimpico ha detto addio alla possibilità di puntare al podio finale. Prima della giornata odierna, infatti, la 31enne occupava il secondo posto in graduatoria a 49 secondi di ritardo da van Vleuten, ora sempre più lanciata verso la conquista della sua quarta Corsa Rosa in carriera.

Secondo quanto riporta InBici.net, l’azzurra si starebbe recando in ospedale ed avrebbe riportato la sospetta frattura della clavicola ed una possibile commozione cerebrale nella caduta di cui è stata protagonista oggi nel corso della quinta tappa del Giro Donne 2023.

IL VIDEO DELLA CADUTA



Foto: Jacob Kennison (Trek Factory Racing)