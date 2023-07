Ciclismo, Tadej Pogačar: “Il Mondiale? Mi piacerebbe andarci, il percorso è insidioso…”

Tadej Pogačar prova a mettersi alle spalle la delusione del Tour de France 2023 e inizia a pensare ai suoi prossimi impegni. Non è ancora ben chiaro quale sarà il calendario dello sloveno nelle prossime settimane, ma inizia a prendere corpo l’idea che il ciclista del team UAE possa prendere parte ai Mondiali di Glasgow.

Se il classe 1998 decidesse di prendere parte alla prova su strada che si disputerà domenica 7 agosto, la nazionale della Slovenia avrebbe finalmente una freccia importante al proprio arco, dato che tre nomi di primo piano come Primož Roglič, Matej Mohorič e Jan Tratnik hanno già annunciato che non faranno parte della spedizione scozzese.

Lo stesso Tadej Pogačar lascia aperte tutte le porte: “Il Mondiale? Non prometto niente, ma mi piacerebbe andarci, Se me lo avessero chiesto qualche giorno fa, avrei detto sicuramente no. Ma adesso starò qualche giorno a casa e proverò a rilassarmi un po’ e a vedere come mi sento. A me i Mondiali piacciono sempre. Quest’anno si corre su un percorso molto insidioso e cade in un brutto momento della stagione. Ma vedremo…”.

Anche il selezionatore della nazionale slovena, Uroš Murn, sembra confermare la possibile presenza del due volte vincitore del Tour de France: “Tadej ha bisogno di un paio di giorni per capire se è tutto come dovrebbe essere. Come abbiamo visto nelle ultime tappe del Tour de France, problemi fisici non ce ne sono. Non ci resta che attendere per avere la sua conferma. Il resto della squadra? Ci saranno, per quel che riguarda il livello WorldTour Luka Mezgec, Domen Novak e Matevž Govekar. Ci saranno poi Jaka Primožič, Tilen Finkšt e Anže Skok, mentre per l’ultimo posto devo ancora decidere”.

