Giro di Vallonia, l’Italia si prende tutto! Bagioli vince l’ultima tappa, a Ganna la classifica generale!

Chiusura col botto per l’Italia al Giro di Vallonia 2023, grazie al bellissimo successo di Andrea Bagioli nell’ultima tappa e al trionfo di Filippo Ganna nella classifica generale della breve corsa a tappe belga. La frazione conclusiva di 215 km da Banneux ad Aubel ha visto il ritorno alla vittoria del 24enne azzurro dopo un digiuno lungo 486 giorni.

Si tratta della quinta affermazione da professionista per il corridore della Soudal – Quick Step, bravissimo quest’oggi ad anticipare il gruppo con un attacco micidiale a 3000 metri dal traguardo sull’ultima salita di giornata. Bagioli, in fuga insieme al britannico Stephen Williams, ha poi staccato nel finale il portacolori della Israel-Premier Tech resistendo per un soffio al rientro del plotone principale.

Alle spalle di Bagioli e Williams, il belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny) ha regolato il gruppo con una volata notevole dovendosi però accontentare del terzo posto. Completa la top10 in decima posizione un altro italiano, Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck). Obiettivo raggiunto infine per Ganna, giunto all’arrivo insieme agli altri big dopo aver tirato in prima persona nelle fasi conclusive, difendendo così il primato nella graduatoria overall in seguito alle vittorie nella prima e nella quarta tappa.

