Ciclismo, Mondiali: i convocati della Colombia. Gaviria e Molano si giocano le carte in volata

Si avvicinano i Mondiali di ciclismo di Glasgow con la prova in linea maschile che sarà tra circa dieci giorni (il 6 agosto). Si susseguono dunque le selezioni delle varie nazionali: oggi è toccato alla Colombia.

Prova in linea facile, non da scalatori: i colombiani puntano dunque su due ruote veloci come Fernando Gaviria e Juan Sebastian Molano. Altro velocista, fermato dagli infortuni, è Álvaro Hodeg.

Poi un mix nella rosa colombiana: al via Rigoberto Urán, Harold Tejada, Santiago Buitrago, Jesús David Peña e Walter Alejandro Vargas.

Sulla questione Nairo Quintana, che continua ad allenarsi senza gareggiare, un commento del ct Carlos Mario Jaramillo a CiclismoColombiano: “Lui ha corso pochissimo. Quindi non ci abbiamo parlato e non sapevamo se gli sarebbe interessato correre il Mondiale. Così, non l’abbiamo pre-registrato e poi non potevamo eliminare da quella lista, già consegnata all’UCI, corridori che sono attivi e che stanno correndo. Come tecnico, io devo guardare al ritmo in gara. Anche se ti alleni molto bene, le corse sono un’altra cosa”.

Foto: Lapresse