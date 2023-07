Canoa slalom, Giochi Europei 2023: Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn ai quarti nel kayak cross

Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn si sono qualificati per i quarti di finale del kayak cross, nuova specialità olimpica della canoa slalom, ai Giochi Europei 2023: le qualificazioni odierne, infatti, promuovevano i migliori 16 alla fase ad eliminazione diretta prevista domani.

Tra le donne Stefanie Horn conferma quanto di buono fatto vedere in Coppa del Mondo e coglie il miglior tempo completando il tracciato in 67.37. Non ce la fanno, invece, Chiara Sabattini, 24ma in 71.33, ed Agata Spagnol, 38ma.

Tra gli uomini Giovanni De Gennaro arpiona per 0.11 il 16° ed ultimo crono utile al passaggio del turno, chiudendo in 64.95. Non superano le qualificazioni, invece, Davide Ghisetti, 24° in 66.59, e Leonardo Proietti, 46°.

QUALIFICAZIONI MASCHILI

1 GER HENGST Stefan 61.85 Q

2 FRA CASTRYCK Titouan 61.98 Q

3 FRA RENIA Benjamin 62.32 Q

4 FRA NEVEU Boris 62.79 Q

5 GBR BOWERS Christopher 63.09 Q

6 POL POLACZYK Mateusz 63.49 Q

7 CZE TUNKA Ondrej 63.64 Q

8 AUT LEITNER Mario 63.84 Q

9 IRL MCCREERY Alistair 63.87 Q

10 ESP LLORENTE David 63.96 Q

11 CZE PRINDIS Vit 63.98 Q

12 SUI MUNSCH Manuel 64.03 Q

13 AUT OSCHMAUTZ Felix 64.48 Q

14 SUI MARX Dimitri 64.90 Q

15 GBR DICKSON Jonny 64.94 Q

16 ITA DE GENNARO Giovanni 64.95 Q

QUALIFICAZIONI FEMMINILI

1 ITA HORN Stefanie 67.37 Q

2 GER FUNK Ricarda 67.57 Q

3 ESP CHOURRAUT Maialen 67.99 Q

4 SVK MINTALOVA Eliska 68.01 Q

5 POL ZWOLINSKA Klaudia 68.29 Q

6 GER LILIK Elena 68.41 Q

7 SVK PANKOVA Zuzana 68.86 Q

8 FRA DELASSUS Marjorie 69.19 Q

9 UKR US Viktoriia 69.35 Q

10 NED WEGMAN Martina 69.36 Q

11 GBR FRANKLIN Mallory 69.38 Q

12 GBR WOODS Kimberley 69.47 Q

13 CZE VOJTOVA Veronika 69.56 Q

14 SUI MARX Alena 69.62 Q

15 SLO NOVAK Ajda 69.69 Q

16 AND DORIA VILARRUBLA Monica 69.73 Q

Foto: comunicato stampa Federcanoa