Canoa slalom, Giochi Europei 2023: Giovanni De Gennaro è quinto nel K1, pass olimpico alla Repubblica Ceca

Va alla Repubblica Ceca il pass olimpico in palio nel K1 maschile della canoa slalom ai Giochi Europei 2023, grazie alla vittoria di Jiri Prskavec, che precede l’elvetico Martin Dougoud ed il britannico Joseph Clarke. Quinto posto per Giovanni De Gennaro, preceduto anche dall’austriaco Felix Oschmautz.

Oro, titolo e pass olimpico non nominale per il ceco Jiri Prskavec, che chiude in 88.21 (percorso netto), andando a precedere lo svizzero Martin Dougoud, secondo in 89.60 (percorso netto), a 1.39, mentre completa il podio il britannico Joseph Clarke, terzo in 89.80 (2 penalità), a 1.59.

Quarto l’austriaco Feix Oschmautz in 90.01 (percorso netto), a 1.80, quinto l’unico azzurro approdato in finale, Giovanni De Gennaro, in 90.73 (2 penalità), a 2.52. Fuori in semifinale gli altri azzurri, Marcello Beda, 14°, e Xabier Ferrazzi, 15°.

CLASSIFICA K1 MASCHILE

1 CZE PRSKAVEC Jiri 88.21 0 88.21 0.00

2 SUI DOUGOUD Martin 89.60 0 89.60 +1.39

3 GBR CLARKE Joseph 87.80 2 89.80 +1.59

4 AUT OSCHMAUTZ Felix 90.01 0 90.01 +1.80

5 ITA DE GENNARO Giovanni 88.73 2 90.73 +2.52

6 SVK GRIGAR Jakub 89.74 2 91.74 +3.53

7 CZE KREJCI Jakub 92.38 2 94.38 +6.17

8 ESP ECHANIZ Pau 92.46 4 96.46 +8.25

9 SVK HALCIN Martin 95.95 2 97.95 +9.74

10 FRA RENIA Benjamin 90.14 50 140.14 +51.93

Foto: Pier Colombo