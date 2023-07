Calendario Universiadi 2023 oggi: orari 31 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

In palio nel Giorno 3 ulteriori 23 titoli della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, lunedì 31 luglio, saranno assegnati 6 ori nella ginnastica ritmica, 5 nel judo, 4 nel tiro con l’arco, 4 nel taekwondo, 2 nel tiro a segno e 2 nei tuffi.

Anche in questa quinta giornata di gare sarà ampia la presenza di italiani in gara, con gli azzurri che potranno rimpinguare il medagliere con le gare di judo e tiro a segno (individuale). Per il resto saranno in campo entrambe le Nazionali di volley ed in acqua la Nazionale di pallanuoto femminile, inizieranno i tuffi ed inoltre proseguiranno i tornei di tennis. La diretta streaming della manifestazione sarà fruibile su FISU.tv, eurosport.it, discovery+.

CALENDARIO UNIVERSIADI 2023 OGGI

Lunedì 31 luglio

03.00 WUSHU Sanda 52 kg D, 60 kg U, 80 kg U ottavi di finale, 60 kg D, 52 kg U quarti di finale

03.00 JUDO -78kg D, +78kg D, -90kg U, -100kg U, +100kg U Eliminatorie (+78kg D SIMONETTI Erica, -100kg U ACCOGLI Daniele)

03.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppi A-D 3a giornata

03.00 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m Uomini Qualificazioni (SUPPINI Marco)

03.00 TIRO A SEGNO Pistola sportiva 25m Donne Qualificazioni (Precisione) (ARIA Brunella)

03.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 63-68 kg U, 53-57 kg D, -54 kg U, -46 kg D Pool

03.30 TIRO CON L’ARCO Compound Semifinali femminili

03.54 TIRO CON L’ARCO Compound Finale 3° posto femminile

04.00 TUFFI Preliminare 1m Donne (BORELLO Matilde, NERONI Elettra)

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile 2° turno (ORTENZI Gian Marco)

04.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Quarti di finale

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE Giappone(A3)-Sudafrica(A1)

04.06 TIRO CON L’ARCO Compound Finale femminile

04.28 TIRO CON L’ARCO Compound Semifinali maschili

04.52 TIRO CON L’ARCO Compound Finale 3° posto maschile

05.04 TIRO CON L’ARCO Compound Finale maschile

05.30 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m Uomini Finale (individuale ed a squadre)

05.45 PALLANUOTO FEMMINILE Australia(A6)-Singapore(A5)

06.30 TENNISTAVOLO Singolare maschile e femminile Round 1 e 2

07.00 TUFFI Semifinali 1m Donne, 3m Uomini Syncro Finale, 10m Donne Syncro Finale

07.30 TAEKWONDO Kyorugi individuale 63-68 kg U, 53-57 kg D, -54 kg U, -46 kg D Semifinali

07.30 PALLANUOTO FEMMINILE Italia(A2)-Cina(A4) (Italia – ALTAMURA Elena, CAROSI Sara, CORDOVANI Sara, GAGLIARDI Gaia, MEGGIATO Carlotta, NESTI Letizia, REPETTO Anna, UCCELLA Valeria, DI CLAUDIO Luna, GALBANI Giorgia, NARDINI Cecilia, RANALLI Chiara, SAPIENZA Francesca)

08.00 GINNASTICA RITMICA Finali di specialità individuale e a squadre (6 finali)

08.30 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Semifinali femminili

08.54 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale 3° posto femminile

09.00 BASKET Giappone-Polonia

09.00 BASKET Argentina-Mongolia

09.00 BASKET Azerbaigian-Corea del Sud

09.00 VOLLEY Polonia-Hong Kong

09.00 VOLLEY Portogallo-Corea del Sud

09.06 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale femminile

09.30 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Semifinali maschili

09.54 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale 3° posto maschile

10.00 JUDO -78kg D, +78kg D, -90kg U, -100kg U, +100kg U Finali

10.06 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale maschile

11.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppo C 4a giornata

11.30 VOLLEY FEMMINILE Cina Taipei—Polonia

11.30 VOLLEY FEMMINILE Giappone—Colombia

11.30 VOLLEY Repubblica Ceca—Argentina

11.30 VOLLEY Giappone—Azerbaigian

11.30 VOLLEY Iran—India

12.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 63-68 kg U, 53-57 kg D, -54 kg U, -46 kg D Finali

13.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Semifinali

13.30 BASKET Repubblica Ceca-USA

13.30 BASKET Sudafrica-Romania

13.30 BASKET Lituania-Brasile

13.30 BASKET Cina Taipei-Cina

14.00 VOLLEY FEMMINILE Italia-India (Italia – BATTISTONI Elena, CAGNIN Emma, CECCONELLO Agnese, GARDINI Beatrice, MORELLO Rachele, PIVA Rebecca, BINTO Diop, CARLETTI Federica, FROSINI Giorgia, NWAKALOR Linda Nkiruka, PANETONI Sara, SARTORI Benedetta Maria)

14.00 VOLLEY FEMMINILE Argentina-Cina

14.00 VOLLEY Cina-Ucraina

14.00 VOLLEY Germania-Italia (Italia – CANESCHI Edoardo, CORTESIA Lorenzo, HELD Tim, PORRO Paolo, RECINE Francesco, SALSI Nicola, CATANIA Damiano, GARDINI Davide, MAGALINI Giulio, POL Alberto, SALA Lorenzo, VITELLI Marco)

14.00 VOLLEY Brasile-Cina Taipei

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2023 OGGI: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FISU.tv, eurosport.it, discovery+.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani