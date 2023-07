Calendario Universiadi 2023 oggi: orari 30 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si assegneranno altri 27 titoli nel Giorno 2 della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, domenica 30 luglio, saranno in palio 8 ori nel wushu, 6 nel tiro con l’arco, 4 nel judo, 4 nel tiro a segno, 3 nel taekwondo e 2 nella ginnastica ritmica.

Nutrita la presenza di italiani in gara, con gli azzurri che potranno sbloccare il medagliere con le due finali per il bronzo nel ricurvo del tiro con l’arco (a squadre maschili ed a coppie miste), ma ci saranno occasioni anche nel judo, nel tiro a segno (individuale) e nel taekwondo. In acqua entrambe le Nazionali di pallanuoto, inizieranno anche i tornei di tennis. La diretta streaming della manifestazione sarà fruibile su FISU.tv.

CALENDARIO UNIVERSIADI 2023 OGGI

Domenica 30 luglio

03.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppi A-D 1a giornata

03.00 TIRO A SEGNO Pistola automatica 25m Uomini Qualificazioni (Fase 2) (PALELLA Michele)

03.00 TIRO A SEGNO Carabina 3 Posizioni 50m Uomini Qualificazioni (SUPPINI Marco)

03.00 TAEKWONDO Poomsae a coppie miste Pool (Italia – HE Gao Li/NOTARO Alessio)

03.00 WUSHU Jianshu femminile, Nangun maschile, Nanquan femminile, Gunshu maschile, Taijijian femminile

03.30 TIRO CON L’ARCO Compound Finale 3° posto a squadre femminile

03.56 TIRO CON L’ARCO Compound Finale a squadre femminile

04.00 JUDO -63kg D, -70kg D, -73kg U, -81kg U Eliminatorie (FAVORINI Flavia, PEDROTTI Irene, MELLA Edoardo, BEDEL Kenny Komi)

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile 1° turno (ORTENZI Gian Marco)

04.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Round 3

04.00 PALLANUOTO Ungheria(A4)-Giappone(A2)

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE Sudafrica(A1)-Australia(A6)

04.32 TIRO CON L’ARCO Compound Finale 3° posto a squadre maschile

04.58 TIRO CON L’ARCO Compound Finale a squadre maschile

05.00 BASKET Romania-Argentina

05.00 BASKET Polonia-Repubblica Ceca

05.00 BASKET USA-Giappone

05.34 TIRO CON L’ARC0 Compound Finale 3° posto a squadre miste

05.45 PALLANUOTO Germania(A5)-Grecia(A1)

05.45 PALLANUOTO FEMMINILE Italia(A2)-Giappone(A3) (Italia – ALTAMURA Elena, CAROSI Sara, CORDOVANI Sara, GAGLIARDI Gaia, MEGGIATO Carlotta, NESTI Letizia, REPETTO Anna, UCCELLA Valeria, DI CLAUDIO Luna, GALBANI Giorgia, NARDINI Cecilia, RANALLI Chiara, SAPIENZA Francesca)

05.53 TIRO CON L’ARCO Compound Finale a squadre miste

07.30 TIRO A SEGNO Pistola automatica 25m Uomini Finale (individuale ed a squadre)

07.30 TAEKWONDO Poomsae a squadre maschili e femminili e a coppie miste Semifinali (Italia femminile – HE Gao Li, LONGONI Sarah, SIMONELLI Giulia)

07.30 PALLANUOTO USA(B3)-Cina(B4)

07.30 PALLANUOTO FEMMINILE Cina(A4)-Singapore(A5)

08.00 GINNASTICA RITMICA All-Around individuale Primo gruppo (clavette e nastro)

08.30 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale 3° posto a squadre femminile

08.56 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale a squadre femminile

09.00 BASKET FEMMINILE Cina-Polonia

09.00 BASKET Brasile-Cina Taipei

09.00 BASKET FEMMINILE Brasile-Finlandia

09.00 BASKET FEMMINILE Ungheria-Giappone

09.00 WUSHU Qiangshu femminile, Taijiquan maschile, Daoshu maschile

09.15 PALLANUOTO Corea del Sud(B6)-Italia(B2) (Italia – DA ROLD Nicolò Giorgio Maria, DEL BASSO Mario, FARAGLIA Pietro, OCCHIONE Davide, GUIDI Mario, PODGORNIK Daniel, CAMPOPIANO Eduardo, DE MICHELIS Francesco, FARAGLIA Francesco, LANFRANCO Julien, GUERRATO Stefano, PANERAI Federico Neri, VITALE Alessandro)

09.30 GINNASTICA RITMICA All-Around individuale Secondo gruppo (clavette e nastro)

09.32 TIRO CON L’ARC0 Ricurvo Finale 3° posto a squadre maschile (India-Italia) (Italia – BILISARI Matteo, GREGORI Francesco, BORSANI Matteo)

09.58 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale a squadre maschile

10.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Round 4

10.00 JUDO -63kg D, -70kg D, -73kg U, -81kg U Finali

10.00 TIRO A SEGNO Carabina 3 Posizioni 50m Uomini Finale (individuale ed a squadre)

10.00 TAEKWONDO Poomsae a squadre maschili e femminili e a coppie miste Finali

10.34 TIRO CON L’ARC0 Ricurvo Finale 3° posto a squadre miste (Francia-Italia) (Italia -BILISARI Matteo, ROLANDO Aiko)

10.53 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale a squadre miste

11.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppi A-D 2a giornata

11.00 PALLANUOTO Georgia(B5)-Slovacchia(B1)

11.15 GINNASTICA RITMICA All-Around a squadre (3 nastri e 2 palle)

13.30 BASKET Cina-Lituania

13.30 BASKET FEMMINILE Repubblica Ceca-Slovacchia

13.30 BASKET Mongolia-Sudafrica

13.30 BASKET Corea del Sud-Finlandia

14.00 VOLLEY FEMMINILE Cina-Germania

14.00 VOLLEY FEMMINILE Polonia-Brasile

14.00 VOLLEY FEMMINILE India-Hong Kong

14.00 VOLLEY FEMMINILE Colombia-Repubblica Ceca

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2023 OGGI: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FISU.tv.

Diretta testuale: OA Sport.

