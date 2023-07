Calendario Mondiali pallanuoto femminile 2023: quando gioca l’Italia? Date, orari, programma, tv, streaming

I Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in programma a Fukuoka, in Giappone, da domenica 16 a venerdì 28 luglio, si disputeranno al Marine Messe Fukuoka Hall B: il Setterosa di Carlo Silipo è stato inserito nel Girone C, con Argentina, Sudafrica e Grecia.

Al termine della fase a gironi la prima classificata andrà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza disputeranno gli ottavi. L’Italia esordirà domenica 16 contro l’Argentina alle ore 09:00, poi martedì 18 affronterà il Sudafrica alle ore 05:00, infine giovedì 20 sfiderà la Grecia alle ore 03:30.

Va ricordato che si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 le finaliste della competizione. La diretta tv sarà assicurata da Rai Sport e Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go e Now, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dei match dell’Italia.

MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2023

GIRONI

Gruppo A: Cina, Francia, Stati Uniti, Australia.

Gruppo B: Spagna, Israele, Paesi Bassi, Kazakistan.

Gruppo C: Argentina, Grecia, Italia, Sudafrica.

Gruppo D: Canada, Nuova Zelanda, Ungheria, Giappone.

CALENDARIO

1a giornata (16 luglio)

02.00 Stati Uniti-Cina (Gruppo A)

03.30 Francia-Australia (Gruppo A)

05.00 Paesi Bassi-Spagna (Gruppo B)

06.30 Israele-Kazakistan (Gruppo B)

09.00 Italia-Argentina (Gruppo C)

10.30 Grecia-Sudafrica (Gruppo C)

12.00 Nuova Zelanda-Giappone (Gruppo D)

13.30 Ungheria-Canada (Gruppo D)

2a giornata (18 luglio)

02.00 Kazakistan-Paesi Bassi (Gruppo B)

03.30 Spagna-Israele (Gruppo B)

05.00 Sudafrica-Italia (Gruppo C)

06.30 Argentina-Grecia (Gruppo C)

09.00 Canada-Nuova Zelanda (Gruppo D)

10.30 Australia-Stati Uniti (Gruppo A)

12.00 Giappone-Ungheria (Gruppo D)

13.30 Cina-Francia (Gruppo A)

3a giornata (20 luglio)

02.00 Argentina-Sudafrica (Gruppo C)

03.30 Grecia-Italia (Gruppo C)

05.00 Nuova Zelanda-Ungheria (Gruppo D)

06.30 Cina-Australia (Gruppo A)

09.00 Francia-Stati Uniti (Gruppo A)

10.30 Spagna-Kazakistan (Gruppo B)

12.00 Canada-Giappone (Gruppo D)

13.30 Israele-Paesi Bassi (Gruppo B)

Semifinali 13° posto (22 luglio)

02.00 4a Gruppo A-4a Gruppo B (gara 25)

03.30 4a Gruppo C-4a Gruppo D (gara 26)

Ottavi di finale (22 luglio)

07.00 2a Gruppo A-3a Gruppo B (gara 27)

08.30 3a Gruppo A-2a Gruppo B (gara 28)

10.00 2a Gruppo C-3a Gruppo D (gara 29)

11.30 3a Gruppo C-2a Gruppo D (gara 30)

Finale 15° posto (24 luglio)

02.00 Perdente gara 25-Perdente gara 26

Finale 13° posto (24 luglio)

03.30 Vincente gara 25-Vincente gara 26

Semifinali 9° posto (24 luglio)

05.00 Perdente gara 27-Perdente gara 29 (gara 33)

06.30 Perdente gara 28-Perdente gara 30 (gara 34)

Quarti di finale (24 luglio)

08.00 1a Gruppo A-Vincente gara 29 (gara 35)

09.30 1a Gruppo B-Vincente gara 30 (gara 36)

11.00 1a Gruppo C-Vincente gara 27 (gara 37)

12.30 1a Gruppo D-Vincente gara 28 (gara 38)

Finale 11° posto (26 luglio)

02.00 Perdente gara 33-Perdente gara 34

Finale 9° posto (26 luglio)

03.30 Vincente gara 33-Vincente gara 34

Semifinali 5° posto (26 luglio)

07.00 Perdente gara 35-Perdente gara 36 (gara 41)

08.30 Perdente gara 37-Perdente gara 38 (gara 42)

Semifinali (26 luglio)

10.00 Vincente gara 35-Vincente gara 36 (gara 43)

11.30 Vincente gara 37-Vincente gara 38 (gara 44)

Finale 7° posto (28 luglio)

04.30 Perdente gara 41-Perdente gara 42

Finale 3° posto (28 luglio)

06.00 Perdente gara 43-Perdente gara 44

Finale 5° posto (28 luglio)

09.30 Vincente gara 41-Vincente gara 42

Finale (28 luglio)

11.00 Vincente gara 43-Vincente gara 44

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti