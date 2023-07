Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 22 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Nuova giornata di gare in questi Mondiali 2023 degli sport acquatici di scena a Fukuoka (Giappone), oggi, sabato 22 luglio. Un programma in cui saranno tuffi, nuoto artistico e pallanuoto femminile in primo piano.

Ultima giornata di gare per il nuoto artistico con la Finale duo misto libero senza l’Italia che ha salutato ieri, dopo la routine del libero a squadre. Il Bel Paese sarà protagonista nella gara del syncro mixed dai tre metri con Chiara Pellacani e Matteo Santoro. I due giovani tuffatori nostrani cercheranno di confermare l’argento iridato dell’edizione 2022.

Nella mattina italiana ci sarà poi il Setterosa di Carlo Silipo, che sfiderà la Nuova Zelanda e vorrà riscattarsi dopo la netta sconfitta subìta contro la Grecia. Si richiede una prova d’orgoglio alle ragazze per continuare l’avventura iridata nel migliore dei modi.

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Sabato 22 luglio

2.00 Pallanuoto femminile Cina-Kazakistan – Diretta streaming su Recast Tv.

3.00-4.30 Nuoto artistico Duo libero misto – Finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

3.30 Pallanuoto femminile Argentina-Giappone – Diretta streaming su Recast Tv.

5.30-6.30 Nuoto artistico Gala esibizione – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

7.00 Pallanuoto femminile Australia-Israele – Diretta tv su Rai 2 HD in streaming su RaiPlay e su Recast Tv.

8.30 Pallanuoto femminile Francia-Spagna – Diretta tv su Rai 2 HD in streaming su RaiPlay e su Recast Tv.

8.30-10.00 Tuffi Sincro trampolino 3m misto – Finale (Chiara Pellacani e Matteo Santoro) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

10.00 Pallanuoto femminile Italia-Nuova Zelanda – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

11.30 Pallanuoto femminile Sudafrica-Canada – Diretta streaming su Recast Tv.

11.30-13.00 Tuffi Piattaforma 10m maschile – Finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

Foto: LaPresse