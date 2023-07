Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 21 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2023 degli sport acquatici proseguiranno a Fukuoka, in Giappone, oggi, venerdì 21 luglio: il programma della rassegna iridata vedrà l’assegnazione di altri due titoli. In acqua, inoltre, anche il Settebello per la terza giornata della fase a gironi della pallanuoto.

Saranno due le finali odierne, che vedranno quali protagonisti il nuoto artistico (libero a squadre, presente l’Italia) ed i tuffi (trampolino individuale 3 metri femminile, con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani). Per i tuffi previste anche eliminatorie e semifinali della piattaforma individuale 10 metri maschile, con Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini.

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Sport Action HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Venerdì 21 luglio

02.00 PALLANUOTO Ungheria-Argentina (Gruppo C) – Recast TV

02.00-05.30 TUFFI Piattaforma individuale 10 metri maschile – Preliminari (LARSEN Andreas Sargent, GIOVANNINI Riccardo) – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

03.00-04.00 NUOTO ARTISTICO Duo misto libero – Preliminari – Sky Sport Arena, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV

03.30 PALLANUOTO Sudafrica-Spagna (Gruppo C) – Recast TV

05.00 PALLANUOTO Serbia-Montenegro (Gruppo D) – Rai 2 HD, Rai Play, Recast TV

06.30 PALLANUOTO Usa-Grecia (Gruppo D) – Rai 2 HD, Rai Play, Recast TV

08.30-10.00 TUFFI Piattaforma individuale 10 metri maschile – Semifinale (ev. LARSEN Andreas Sargent, GIOVANNINI Riccardo) – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

09.00 PALLANUOTO Australia-Kazakistan (Gruppo A) – Recast TV

10.30 PALLANUOTO Cina-Italia (Gruppo A) (Italia – 1 DEL LUNGO Marco (capitano), 2 DI FULVIO Francesco, 3 DAMONTE Luca, 4 MARZIALI Luca, 5 FONDELLI Andrea, 6 VELOTTO Alessandro, 7 RENZUTO IODICE Vincenzo, 8 CONDEMI Francesco, 9 PRESCIUTTI Nicholas, 10 BRUNI Lorenzo, 11 DI SOMMA Edoardo, 12 DOLCE Vincenzo, 13 NICOSIA Gianmarco) – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Rai Play 2, Sky Go, Now, Recast TV

11.00-12.30 TUFFI Trampolino individuale 3 metri femminile – Finale (BERTOCCHI Elena, PELLACANI Chiara) – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

12.00 PALLANUOTO Croazia-Giappone (Gruppo B) – Recast TV

12.30-14.00 NUOTO ARTISTICO Squadre libero – Finale (Italia – CERRUTI Linda, PICCOLI Enrica, ZUNINO Francesca, SPORTELLI Isotta, RUGGIERO Lucrezia, IACOACCI Marta, MASTROIANNI Sofia, VERNICE Giulia) – Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Action HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

13.30 PALLANUOTO Francia-Canada (Gruppo B) – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

Foto: LaPresse