Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 19 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Nuova giornata di gare in questi Mondiali 2023 degli sport acquatici di scena a Fukuoka (Giappone), oggi, mercoledì 19 luglio. Un programma in cui saranno tuffi, nuoto artistico e pallanuoto in primo piano.

Si comincia con il Settebello. La squadra di Sandro Campagna sarà impegnata nel secondo incontro del Gruppo B. Dopo aver battuto la Francia, la compagine tricolore sarà opposta al Canada. A seguire assisteremo ai preliminari del trampolino tre metri uomini con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia protagonisti. I due azzurri andranno a caccia di un posto nella Finale, che varrebbe anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Mercoledì 19 luglio

2.00 Pallanuoto maschile, Mondiali di Fukuoka (Giappone): Italia-Canada (Gruppo B) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast TV.

2.00-4.45 Tuffi Trampolino 3m maschile – Preliminari (Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), dalle 3.15 su Sky Sport Summer (201) e su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay2, SkyGo, NOW e su Recast TV.

3.30 Pallanuoto maschile Cina-Francia (Gruppo B) – Diretta streaming su Recast TV.

5.00 Pallanuoto maschile Croazia-Ungheria (Gruppo C) – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay e su Recast Tv.

6.30 Pallanuoto maschile Spagna-Montenegro (Gruppo C) – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay e su Recast Tv.

8.30-10.00 Tuffi Trampolino 3m maschile – Semifinale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay3, SkyGo, NOW e su Recast TV.

9.00 Pallanuoto maschile Sudafrica-Serbia (Gruppo D) – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay e su Recast Tv.

9.30-11.00 Nuoto artistico Solo libero maschile – Finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay2, SkyGo, NOW e su Recast TV.

10.30 Pallanuoto maschile Grecia-Kazakistan (Gruppo D) – Diretta streaming su Recast TV.

11.00-12.30 Tuffi Piattaforma 10m femminile – Finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay3, SkyGo, NOW e su Recast TV.

12.00 Pallanuoto maschile Giappone-Argentina (Gruppo A) – Diretta streaming su Recast TV.

12.30-14.00 Nuoto artistico Solo libero femminile – Finale – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay3, SkyGo, NOW e su Recast TV.

13.30 Pallanuoto maschile Usa-Australia (Gruppo A) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, kyGo, NOW e su Recast TV.

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse