Quando inizia il nuoto in corsia ai Mondiali? Calendario gare, programma, tv, streaming

Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 23 al 30 luglio i Mondiali di nuoto in piscina di Fukuoka (Giappone) saranno tra gli eventi principali di questa estate sportiva. La rassegna iridata sarà una tappa importante in vista della stagione che poi porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024, ricchissima di eventi a precedere la rassegna a Cinque Cerchi.

In casa Italia si è reduci da annate nelle quali la squadra del Bel Paese è stata in grado di aggiornare con costanza incredibile il primato di medaglie ottenute nelle competizioni più importanti. Nei Mondiali a Gwangju (Corea del Sud) del 2019, arrivarono 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi. L’anno scorso a Budapest questo risultato era stato polverizzato, visti i 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi, con record nel numero di vittorie, podi e anche finalisti.

Quest’anno potrebbe essere più difficile visto che tanti Paesi hanno lanciato nomi giovani ed estremamente talentuosi. La compagine allenata da Cesare Butini, comunque, vorrà dar seguito a quanto visto e sentito e si batterà per il meglio possibile. Successivamente, si tireranno le somme.

I Mondiali di nuoto a Fukuoka (Giappone), dal 23 al 30 luglio, saranno trasmessi in diretta televisiva da Rai 2 HD / RaiSport HD e sui canali di Sky Sport (Sky Sport Summer e Sky Sport Arena), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutti i giorni di gare.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2023

Domenica 23 luglio

Batterie – Ore 3:30 italiane

200 misti donne

400 stile libero uomini

100 farfalla donne

50 farfalla uomini

400 stile libero donne

100 rana uomini

400 misti uomini

staffetta 4×100 stile libero donne

staffetta 4×100 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 13:00

400 stile libero uomini – finale

100 farfalla donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

400 stile libero donne – finale

100 rana uomini – semifinali

200 misti donne – semifinali

400 misti uomini – finale

staffetta 4×100 stile libero donne – finale

staffetta 4×100 stile libero uomini – finale

Lunedì 24 luglio

Batterie – Ore 3:30 italiane

100 dorso donne

100 dorso uomini

100 rana donne

200 stile libero uomini

1500 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

100 rana uomini – finale

100 farfalla donne – finale

100 dorso uomini – semifinali

100 rana donne – semifinali

50 farfalla uomini – finale

100 dorso donne – semifinali

200 stile libero uomini – semifinali

200 misti donne – finale

Martedì 25 luglio

Batterie – Ore 3:30 italiane

50 rana uomini

200 stile libero donne

200 farfalla uomini

800 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

200 stile libero uomini – finale

1500 stile libero donne – finale

50 rana uomini – semifinali

100 dorso donne – finale

100 dorso uomini – finale

200 stile libero donne – semifinali

200 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – finale

Mercoledì 26 luglio

Batterie – Ore 3:30 italiane

50 dorso donne

100 stile libero uomini

200 misti uomini

200 farfalla donne

staffetta 4×100 mista mixed

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

800 stile libero uomini – finale

200 stile libero donne – finale

100 stile libero uomini – semifinali

50 dorso donne – semifinali

200 farfalla uomini – finale

50 rana uomini – finale

200 farfalla donne – semifinali

200 misti uomini – semifinali

staffetta 4×100 mista mixed – finale

Giovedì 27 luglio

Batterie – Ore 3:30 italiane

100 stile libero donne

200 dorso uomini

200 rana donne

200 rana uomini

staffetta 4×200 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

200 farfalla donne – finale

100 stile libero donne – semifinali

100 stile libero uomini – finale

50 dorso donne – finale

200 rana uomini – semifinali

200 misti uomini – finale

200 rana donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

staffetta 4×200 stile libero donne – finale

Venerdì 28 luglio

Batterie – Ore 3:30 italiane

100 farfalla uomini

200 dorso donne

50 stile libero uomini

50 farfalla donne

staffetta 4×200 stile libero mista

800 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

100 stile libero donne – finale

100 farfalla uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

200 rana donne – finale

200 dorso uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

200 rana uomini – finale

staffetta 4×200 stile libero mista- finale

Sabato 29 luglio

Batterie – Ore 3:30 italiane

50 stile libero donne

50 dorso uomini

50 rana donne

staffetta 4×100 stile libero mixed

1500 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

50 farfalla donne – finale

50 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – semifinali

50 rana donne – semifinali

100 farfalla uomini – finale

200 dorso donne – finale

50 dorso uomini – semifinali

800 stile libero donne – finale

staffetta 4X100 stile libero mixed – finale

Domenica 30 luglio

Batterie – Ore 3:30 italiane

400 misti donne

staffetta 4×100 mista uomini

staffetta 4×100 mista donne

Finali – Ore 13:00 italiane

50 dorso uomini – finale

50 rana donne – finale

1500 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – finale

400 misti donne – finale

staffetta 4×100 mista uomini – finale

staffetta 4×100 mista donne – finale

MONDIALI NUOTO 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), Rai 2 HD / RaiSport HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse