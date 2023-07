Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 17 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Nuova giornata di gare in questi Mondiali 2023 degli sport acquatici di scena a Fukuoka (Giappone), oggi, lunedì 17 luglio. Un programma in cui saranno tuffi, nuoto artistico e pallanuoto in primo piano.

Si prenderà il via con i preliminari del sincro dai tre metri donne e con i preliminari del solo libero femminile. A seguire i match dei vari gironi della pallanuoto a maschile a precedere i preliminari dalla piattaforma maschile. Alle 06.30 ci sarà l’esordio del Settebello in questo torneo iridato contro la Francia, poco dopo in programma la Finale del solito tecnico maschile.

Dalle 8.30 assisteremo alla Finale del sincro 3m donne, alle 11.00 ci sarà l’atto conclusivo del sincro dalla piattaforma maschile. Una giornata che poi andrà in archivio con l’atto conclusivo della routine acrobatica del nuoto artistico.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Lunedì 17 luglio

2.00-3.45 Tuffi Sincro trampolino 3m femminile – Preliminari – Sky Sport Summer (201), Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV (Chiara Pellacani/Elena Bertocchi)

2.00-4.45 Nuoto artistico Solo libero femminile – Preliminari – Sky Sport Arena (204), Rai Play 2, Sky Go, Now, Recast TV (Susanna Pedotti)

2.00 Pallanuoto maschile Kazakistan-Usa (Gruppo A) – Recast TV

3.30 Pallanuoto maschile Australia-Grecia (Gruppo A) – Rai Sport HD, Rai Play, Recast TV

5.00 Pallanuoto maschile Canada-Cina (Gruppo B) – Rai Sport HD, Rai Play, Recast TV

5.30-7.15 Tuffi Sincro piattaforma 10m maschile – Preliminari – Sky Sport Summer (201), Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV (Eduard Timbretti/Riccardo Giovannini)

6.30 Pallanuoto maschile Francia-Italia (Gruppo B) – Sky Sport Summer (201), Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

7.00-8.30 Nuoto artistico Solo tecnico maschile – Finale – Sky Sport Arena (204), Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV (Italia non presente)

8.30-9.45 Tuffi Sincro trampolino 3m femminile – Finale – Sky Sport Summer (201), Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

9.00 Pallanuoto maschile Argentina-Croazia (Gruppo C) – Sky Sport Summer (201), Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

10.30 Pallanuoto maschile Montenegro-Sudafrica (Gruppo C) – Sky Sport Summer (201), Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

11.00-12.30 Tuffi Sincro piattaforma 10m maschile – Finale – Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

12.00 Pallanuoto maschile Ungheria-Giappone (Gruppo D) – Sky Sport Summer (201), Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

12.30-14.00 Nuoto artistico Routine acrobatica – Finale – Sky Sport Summer (201), Rai Sport HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV (Italia)

13.30 Pallanuoto maschile Serbia-Spagna (Gruppo D) – Sky Sport Summer (201), Rai Sport HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse